Голикова объявила о завершении истории с уральскими хирургами

Запредседателя правительства РФ Татьяна Голикова объявила об урегулировании ситуации с нижнетагильскими хирургами , которые массово решили уволиться из больницы. « Все вопросы там разрешены», — цитируют Голикову « РИА Новости». Ранее стало известно , что всех шестерых врачей уговорили остаться в учреждении. Их требования также будут выполнены: в сентябре в штат добавят двух специалистов из других городов , что позволит снизить нагрузку на хирургов. Также врачи получат компенсирующие выплаты за переработку.



