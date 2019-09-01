Голикова объявила о завершении истории с уральскими хирургами
11:42, 01 Сентябрь 2019
Всех врачей уговорили остаться работать в больнице Нижнего Тагила.
Запредседателя правительства РФ Татьяна Голикова объявила об урегулировании ситуации с нижнетагильскими хирургами, которые массово решили уволиться из больницы. «Все вопросы там разрешены», — цитируют Голикову «РИА Новости». Ранее стало известно, что всех шестерых врачей уговорили остаться в учреждении. Их требования также будут выполнены: в сентябре в штат добавят двух специалистов из других городов, что позволит снизить нагрузку на хирургов. Также врачи получат компенсирующие выплаты за переработку.
Неделю назад все хирурги тагильской ГКБ № 1 во главе с заведующим отделения написали заявления об увольнении. Главными причинами такого поступка они назвали большую нагрузку и низкие зарплаты. Скандал быстро дошел до Кремля, после чего губернатор Куйвашев вызвал из отпуска министра здравоохранения Андрея Цветкова (который отделался выговором) и созвал срочное совещание. В больнивах города начались проверки. Спецкомиссию в город направил федеральный Минздрав. Главврачей ГКБ № 1 и Демидовской больницы, откуда хирурги уволились годом ранее, отстранили от должности. Кадровые решения будут принимать только после подведения итогов — через две недели.
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