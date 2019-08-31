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Варламов показал жизнь студентов УрФУ и УрГПУ

12:00, 31 Август 2019
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Фото: varlamov.ru
Блогер составил подборку из фотографий общежитий.

Блогер Илья Варламов опубликовал серию фотографий общежитий со всей России. «Получилась неплохая подборка. По-моему, в категорию… [очень плохо] попадает намного больше комнат, чем в категориюнорм“. А вариантовхорошо“ иотлично“ я вообще не вижу. Но, напомню, я школу общежития не проходил, так что все на ваш суд», — написал Варламов.

На «доску почета» попали два свердловских ВУЗа — Уральский федеральный университет и Уральский государственный педагогический университет.

Первые три фото — УрФУ, остальные — УрГПУ.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Екатеринбург, студенты, УрГПУ, УрФУ
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