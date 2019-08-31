Свердловчанин пять раз садился за руль пьяным и получил реальный срок
09:30, 31 Август 2019
Мужчина водил машину выпивши на фоне условного срока по другому делу.
Жителя Талицкого городского округа приговорили к 6,5 годам лишения свободы. Мужчина систематически садился за руль пьяным. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Так, Дмитрий Вараксин выпивал, а потом садился за руль пять раз. В декабре 2018 года его дважды арестовывали по административным делам. После этого свердловчанина останавливали в январе и марте 2019 года, а последней каплей стало происшествие 5 мая: мужчина вновь сел за руль выпивши. Все происходило на фоне условного срока за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта. Эти события привели к замене условного наказания на реальное. Кроме того, Вараксин не сможет садиться за руль три года. Приговор суда в законную силу не вступил.
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