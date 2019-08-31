Нетребко отдала власть в Екатеринбурге Куйвашеву
12:40, 31 Август 2019
Оперная дива также назвала губернатора молодым, прогрессивным и симпатичным.
Оперная певица Анна Нетребко расхвалила губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Instagram. По ее словам, глава региона сделал из Екатеринбурга «конфетку» с «потрясающим» конгресс-центром.
«Молодой. Прогрессивный. Симпатичный. Губернатор Екатеринбурга. И даже больше: всей Свердловской области», — охарактеризовала Нетребко Куйвашева. Губернатор подарил оперной диве малахитовую шкатулку.
Накануне Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов открыли новый конгресс-центр в Екатеринбурге. Скоро читайте репортаж на ЕТВ.
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