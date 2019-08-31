Нетребко отдала власть в Екатеринбурге Куйвашеву

Оперная певица Анна Нетребко расхвалила губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Instagram. По ее словам, глава региона сделал из Екатеринбурга «конфетку» с «потрясающим» конгресс-центром.

«Молодой. Прогрессивный. Симпатичный. Губернатор Екатеринбурга. И даже больше: всей Свердловской области», — охарактеризовала Нетребко Куйвашева. Губернатор подарил оперной диве малахитовую шкатулку.

Накануне Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов открыли новый конгресс-центр в Екатеринбурге. Скоро читайте репортаж на ЕТВ.