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Нетребко отдала власть в Екатеринбурге Куйвашеву

12:40, 31 Август 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Оперная дива также назвала губернатора молодым, прогрессивным и симпатичным.

Оперная певица Анна Нетребко расхвалила губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Instagram. По ее словам, глава региона сделал из Екатеринбурга «конфетку» с «потрясающим» конгресс-центром.

«Молодой. Прогрессивный. Симпатичный. Губернатор Екатеринбурга. И даже больше: всей Свердловской области», — охарактеризовала Нетребко Куйвашева. Губернатор подарил оперной диве малахитовую шкатулку.

Накануне Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов открыли новый конгресс-центр в Екатеринбурге. Скоро читайте репортаж на ЕТВ.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, губернатор, Свердловская область , Екатеринбург, Евгений Куйвашев, Анна Нетребко
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