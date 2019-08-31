Екатеринбуржец продает коллекцию маек футболистов, чтобы спасти маму
13:30, 31 Август 2019
На вырученные средства Павел Пивоваров купит лекарства и оплатит лечение в Санкт-Петербурге.
Поэт и журналист Павел Пивоваров выставил на аукцион коллекцию маек футболистов «Урала». Так екатеринбуржец пытается собрать деньги на лечение мамы, которой два года назад поставили диагноз «рак легких».
С тех пор семья Пивоварова потратила два миллионов рублей на лекарства. «Сейчас деньги кончились и Павел решил продать самое ценное — коллекцию футболок игроков футбольного клуба „Урал“, каждая с автографами всего основного состава», — рассказали в пресс-службе екатеринбургского коллектива.
В коллекции — майки Павла Погребняка, Эрика Бикфалви, Владимира Ильина и Михаила Меркулова. Екатеринбуржец готов продать коллекцию за 200 тысяч рублей. Эти деньги смогут покрыть часть расходов на лекарства из Израиля и лечение в Санкт-Петербурге. С Павлом Пивоваровым можно связаться по телефону +79826221590.
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