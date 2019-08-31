Екатеринбуржец продает коллекцию маек футболистов, чтобы спасти маму

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С тех пор семья Пивоварова потратила два миллионов рублей на лекарства. « Сейчас деньги кончились и Павел решил продать самое ценное — коллекцию футболок игроков футбольного клуба „ Урал“, каждая с автографами всего основного состава», — рассказали в пресс-службе екатеринбургского коллектива.





В коллекции — майки Павла Погребняка , Эрика Бикфалви , Владимира Ильина и Михаила Меркулова. Екатеринбуржец готов продать коллекцию за 200 тысяч рублей. Эти деньги смогут покрыть часть расходов на лекарства из Израиля и лечение в Санкт-Петербурге. С Павлом Пивоваровым можно связаться по телефону +79826221590.

Поэт и журналист Павел Пивоваров выставил на аукцион коллекцию маек футболистовУрала». Так екатеринбуржец пытается собрать деньги на лечение мамыкоторой два года назад поставили диагнозрак легких».