Жителей Филькино вызвали на допрос по делу о халатности чиновников
12:53, 30 Август 2019
Новую переправу через Какву обещают построить в середине сентября.
Следователи начали вызывать на допросы жителей села Филькино, которые сами построили мост через реку Каква. Они проходят свидетелями по уголовному делу о халатности, которое возбудили против администрации города из-за отсутствия переправы, сообщила на своей странице во «ВКонтакте» местная жительница Анастасия Пристав.
Жители Филькино год добивались строительства моста у местных властей, но в итоге собрали деньги и построили его сами. После этого следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности — переправа была единственной возможностью жителей воспользоваться транспортом или медицинскими услугами. После этого с мэром Серова встретился губернатор, а власти начали строить нормальный мост. Закончить работы обещают к середине сентября. Правда местные жители считают, что переправа будет слишком узкой и по ней будет сложно проехать с коляской. Мост местных жителей подтопило после сильных дождей.
Автобус легкого поведения
Зачем мэрия отдает «Гортрансу» маршруты частников и как это связано с транспортной реформой.
Новое и интересное
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
Александр Рогов больше не говорит о трендах
Прокуратура выдавила конспирологию из дела о гибели группы Дятлова
Общество
Сотрудники надзорного ведомства, проводившие проверку трагедии, начали методично устранять «белые пятна» и снимать вопросы исследователей этого происшествия.