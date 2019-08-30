Жителей Филькино вызвали на допрос по делу о халатности чиновников

Следователи начали вызывать на допросы жителей села Филькино , которые сами построили мост через реку Каква. Они проходят свидетелями по уголовному делу о халатности , которое возбудили против администрации города из-за отсутствия переправы , сообщила на своей странице во « ВКонтакте» местная жительница Анастасия Пристав.



