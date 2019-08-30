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Жителей Филькино вызвали на допрос по делу о халатности чиновников

12:53, 30 Август 2019
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Фото: Анастасия Пристав во «ВКонтакте»
Новую переправу через Какву обещают построить в середине сентября. 
Следователи начали вызывать на допросы жителей села Филькино, которые сами построили мост через реку Каква. Они проходят свидетелями по уголовному делу о халатности, которое возбудили против администрации города из-за отсутствия переправы, сообщила на своей странице во «ВКонтакте» местная жительница Анастасия Пристав.

Жители Филькино год добивались строительства моста у местных властей, но в итоге собрали деньги и построили его сами. После этого следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности — переправа была единственной возможностью жителей воспользоваться транспортом или медицинскими услугами. После этого с мэром Серова встретился губернатор, а власти начали строить нормальный мост. Закончить работы обещают к середине сентября. Правда местные жители считают, что переправа будет слишком узкой и по ней будет сложно проехать с коляской. Мост местных жителей подтопило после сильных дождей.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, халатность, следователи, прокуратура, Свердловская область
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