Высокинский создал рабочую группу по проездным в метро

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский создал рабочую группу, которая решит, надо ли включить метро в проездные Е-карты. Так глава города отреагировал на обращение свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, которая в середине августа попросила Александра Высокинского вернуть метро в безлимитный тариф для пенсионеров. «Прошу Вас запланировать участие в заседаниях рабочей группы, о времени и месте проведения совещаний Вы будете проинформированы дополнительно», — ответил мэр в письме, которое опубликовала пресс-служба свердловского омбудсмена.

Кроме того, глава Екатеринбурга написал в ответе, что в прошлом году по тарифу для четырех видов транспорта в подземке проехали 3,5 миллиона раз. Прибыль для метро составила 42,3 миллиона рублей. Но при этом подземка недополучила 55,9 миллиона рублей. По словам Высокинского, после того, как проезд в метро повысили до 32 рублей, ежегодная компенсация затрат из бюджета города составит 70 миллионов рублей.

Напомним, метрополитен пропал из проездных на 20, 40, 70 поездок и безлимитных карт для всех категорий кроме льготников в мае этого года. В это время стоимость проезда в метро повысили с 28 до 32 рублей, чтобы отремонтировать старые вагоны. Оплатить проезд в подземке теперь можно только с помощью жетона и через электронный кошелек.