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В зоопарке Екатеринбурга родились павлинята

10:56, 30 Август 2019
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Фото: пресс-служба екатеринбургского зоопарка
Новое потомство появилось у Джано и Павы. Пол малышей пока неизвестен.

В зоопарке Екатеринбурга у Джано и Павы родились павлинята. Три малыша вылупились из яиц в начале августа. Пол малышей пока неизвестен, потому что молодые самцы внешне не отличаются от самок до года или даже до полутора лет. Затем к трем годам у самцов появляются «глазчатые» перья надхвостья, сообщили ЕТВ в пресс-службе екатеринбургского питомника.

Индийские павлины, у которых родилось потомство, не выхаживают своих детей. Они только откладывают яйца, остальное берут на себя работники зоопарка. Сотрудники питомника помещают яйца в инкубатор, где зародыш развивается 28 дней. Когда птенец вылупляется, его отправляют в специальный брудер, в котором тепло и спокойно. И только тогда, когда малыши подрастут, их переводят в вольер.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, детеныш, зоопарк, павлин, Свердловская область , Екатеринбург
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