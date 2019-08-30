В Екатеринбурге наркодилера отправили в психбольницу вместо тюрьмы
14:34, 30 Август 2019
У мужчины нашли пять граммов амфетамина.
Наркодилера из Екатеринбурга отправили в психиатрическую больницу вместо тюрьмы. Мужчину задержали на улице Амундсена. При себе у него нашли 5,24 грамма запрещенного вещества. Экспертиза показала, что это амфетамин. Как сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, наркотик и предметы для изготовления амфетамина изъяли.
Задержанного уже судили за продажу наркотиков. Поскольку екатеринбуржец состоит на учете у психиатра, суд дважды отправлял его на принудительное лечение на три с половиной и 1,8 года.
За сбыт наркотиков на мужчину завели уголовное дело, а за неадекватное поведение увезли в психлечебницу.
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