В Екатеринбург к 1 сентября привезли 150 тонн цветов
11:53, 30 Август 2019
В Кольцово разгрузили три самолета с розами, гвоздиками, орхидеями и гортензиями.
Службы аэропорта Кольцово обработали 150 тонн цветов к 1 сентября. В Екатеринбург из Амстердама прилетели три рейса грузовой авиакомпании AirBridgeCargo. Каждый самолет привез по 50 тонн свежих роз, гвоздик, орхидей и гортензий для школьников.
Рейсы разгружали по 20 человек, хотя в обычные дни в терминале работает шесть специалистов. Время доставки цветов от самолета до места хранения занимает не больше семи минут. После разгрузки они попадают в специальное помещение внутри терминала, где их под лампами осматривают врачи. И уже через три-четыре часа машины с цветами уезжают к заказчикам, рассказали в пресс-службе Кольцово.
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