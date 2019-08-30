Трубу в свердловском поселке отремонтируют за 12 миллионов

Екатеринбургская теплосетевая компания потратит 11,9 миллиона рублей на ремонт тепломагистрали в Горном Щите. Трубопровод проходит по улицам Кирова, Буденного, Колхозной. Магистраль используют с 1983 года, сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕТК.

Рабочие заменят больше метра трубы. В ней сделают пенополиуретановую изоляцию и систему оперативного дистанционного контроля. Такая система позволит быстро находить повреждения, что поможет сократить время ремонта. Ремонт тепломагистрали планируют закончить до 15 сентября.