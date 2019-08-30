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Прокуратура проверит самолет «Уральских авиалиний» в Кольцово

10:10, 30 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Сотрудники надзорного ведомства уже выехали в аэропорт. На борту лайнера, который аварийно сел в Екатеринбурге, было 193 пассажира.

Прокуратура начала проверку самолета Airbus 321 «Уральских авиалиний», который сегодня, 30 августа, аварийно сел в Кольцово в 8:53. Рейс U62641 Санкт-Петербург — Худжанд приземлился в Екатеринбурге из-за птиц. Лайнер столкнулся с ними на взлете.

Самолет посадили благополучно, пострадавших нет. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, на борту было 193 пассажира, среди которых 22 ребенка, а также четыре члена экипажа. Сотрудники надзорного ведомства выяснят, соблюдала ли авиакомпания законодательство о защите прав потребителей и безопасности полетов.

Напомним, это уже не первый случай аварийной посадки «Уральских авиалиний» за август. Ранее рейс, который летел из Жуковского в Симферополь, жестко приземлился в кукурузном поле. Пилот Дамир Юсупов посадил самолет и тем самым спас 226 пассажиров. Позднее еще два лайнера «Уральских авиалиний» аварийно сели в аэропортах Сочи и Геленджика.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , аварийная посадка, Уральские авиалинии , самолет, прокуратура
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