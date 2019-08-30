Приставы заставили двух мужей екатеринбурженки платить алименты
09:34, 30 Август 2019
Один мужчина погасил долги и сдал второго.
Судебные приставы заставили двух мужей екатеринбурженки заплатить алименты к 1 сентября. Экс-супруг, который является отцом двоих ее детей, просрочил выплаты на два месяца. На него составили административный протокол и назначили наказание в виде 40 часов обязательных работ. Мужчина взялся за ум — исполнил наказание и нашел себе работу, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. После этого мужчина сообщил приставам, что у его бывшей жены появился новый мужчина, который тоже не платит алименты. Судебные приставы выяснили, что у нового мужа и правда есть дочь от прежнего брака. И он задолжал ей уже 50 тысяч рублей. В наказание на него наложили административный арест на десять суток. После этого он погасил долг.
Автобус легкого поведения
Зачем мэрия отдает «Гортрансу» маршруты частников и как это связано с транспортной реформой.
Новое и интересное
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
Александр Рогов больше не говорит о трендах
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.