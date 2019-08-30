Приставы заставили двух мужей екатеринбурженки платить алименты

Судебные приставы заставили двух мужей екатеринбурженки заплатить алименты к 1 сентября. Экс-супруг , который является отцом двоих ее детей , просрочил выплаты на два месяца. На него составили административный протокол и назначили наказание в виде 40 часов обязательных работ. Мужчина взялся за ум — исполнил наказание и нашел себе работу , сообщили в пресс-службе регионального УФССП. После этого мужчина сообщил приставам , что у его бывшей жены появился новый мужчина , который тоже не платит алименты. Судебные приставы выяснили , что у нового мужа и правда есть дочь от прежнего брака. И он задолжал ей уже 50 тысяч рублей. В наказание на него наложили административный арест на десять суток. После этого он погасил долг.