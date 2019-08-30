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Приставы заставили двух мужей екатеринбурженки платить алименты

09:34, 30 Август 2019
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Фото: pixabay
Один мужчина погасил долги и сдал второго. 
Судебные приставы заставили двух мужей екатеринбурженки заплатить алименты к 1 сентября. Экс-супруг, который является отцом двоих ее детей, просрочил выплаты на два месяца. На него составили административный протокол и назначили наказание в виде 40 часов обязательных работ. Мужчина взялся за ум — исполнил наказание и нашел себе работу, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. После этого мужчина сообщил приставам, что у его бывшей жены появился новый мужчина, который тоже не платит алименты. Судебные приставы выяснили, что у нового мужа и правда есть дочь от прежнего брака. И он задолжал ей уже 50 тысяч рублей. В наказание на него наложили административный арест на десять суток. После этого он погасил долг.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, алименты, долги, судебные приставы, Екатеринбург
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