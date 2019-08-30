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Помощнику уральского полпреда, обвиняемому в госизмене, продлили арест

15:16, 30 Август 2019
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Фото: uralfo.gov.ru
Александр Воробьев останется в СИЗО до декабря.

Лефортовский районный суд Москвы продлил арест помощнику полпреда по УрФО Александру Воробьеву, обвиняемому в госизмене. Он пробудет в СИЗО «Лефортово» до декабря 2019 года. Александра Воробьева задержали 4 июля. При себе у него нашли паспорт гражданина Польши и звукозаписывающее устройство.

Помощником полпреда Александр Воробьев был назначен в июле 2018 года, до этого он семь лет проработал в правительстве Калининградской области. Информацию об Александре Воробьеве уже удалили с официального портала полпредства. Подробности уголовного дела не уточняются. Сам полпред Николай Цуканов назвал сложившуюся ситуацию «брезгливой» и пообещал оказать содействие правоохранительным органам.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , УрФО, Николай Цуканов
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