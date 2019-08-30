Помощнику уральского полпреда, обвиняемому в госизмене, продлили арест
15:16, 30 Август 2019
Александр Воробьев останется в СИЗО до декабря.
Лефортовский районный суд Москвы продлил арест помощнику полпреда по УрФО Александру Воробьеву, обвиняемому в госизмене. Он пробудет в СИЗО «Лефортово» до декабря 2019 года. Александра Воробьева задержали 4 июля. При себе у него нашли паспорт гражданина Польши и звукозаписывающее устройство.
Помощником полпреда Александр Воробьев был назначен в июле 2018 года, до этого он семь лет проработал в правительстве Калининградской области. Информацию об Александре Воробьеве уже удалили с официального портала полпредства. Подробности уголовного дела не уточняются. Сам полпред Николай Цуканов назвал сложившуюся ситуацию «брезгливой» и пообещал оказать содействие правоохранительным органам.
Автобус легкого поведения
Зачем мэрия отдает «Гортрансу» маршруты частников и как это связано с транспортной реформой — в мате
Новое и интересное
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
Александр Рогов больше не говорит о трендах
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.