Помощнику уральского полпреда, обвиняемому в госизмене, продлили арест

Лефортовский районный суд Москвы продлил арест помощнику полпреда по УрФО Александру Воробьеву, обвиняемому в госизмене. Он пробудет в СИЗО «Лефортово» до декабря 2019 года. Александра Воробьева задержали 4 июля. При себе у него нашли паспорт гражданина Польши и звукозаписывающее устройство.

Помощником полпреда Александр Воробьев был назначен в июле 2018 года, до этого он семь лет проработал в правительстве Калининградской области. Информацию об Александре Воробьеве уже удалили с официального портала полпредства. Подробности уголовного дела не уточняются. Сам полпред Николай Цуканов назвал сложившуюся ситуацию «брезгливой» и пообещал оказать содействие правоохранительным органам.