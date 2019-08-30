Покрас Лампас заступился за Оксану Иванову

Напомним, после того, как Покрас Лампас нарисовал в Екатеринбурге крест с манифестом Малевича, коммунальщики закатали часть работы в асфальт. Эту историю начали активно обсуждать, и к ней подключились православные активисты. В частности, директор Музея святости Оксана Иванова вопросила, что это «за тоталитарное государство с принудительным восхищением Покрасом Лампасом?», и добавила, что ходить по кресту ногами «смутительно».

Позднее Иванова обратилась в прокуратуру. Екатеринбурженка потребовала проверить, не нарушает ли граффити свободу совести, вероисповедания и религиозных объединений. Ее заявление приняли, но активистка пошла дальше. Она решила провести хэппенинг «Не растопчи любовь!», на котором хотела рассказать о значимости креста и аргументировать свое мнение о том, что Покрас Лампас не должен был его рисовать. Но что-то пошло не так, и один из участников акции закричал: «Я измажу кровищей вот этих вот индейцев, сатанистов. Здесь такой будет арт-объект! Прозвенит на всю Россию! Я готов сесть в тюрьму. Понимаете?»

Недовольные хэппенингом пожаловались на Оксану Иванову в полицию. Вчера ее увезли в отделение № 15 и затем сразу в суд на Машиностроителей, 19. Поддержать ее приехал митрополит Кирилл. Несколько часов обвиняемая в несанкционированном митинге провела в стенах суда, но дело вернули полицейским из-за многочисленных нарушений.