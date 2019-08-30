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Покрас Лампас заступился за Оксану Иванову

08:39, 30 Август 2019
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Фото: Instagram Покраса Лампаса
Художник объяснил, что не надо смешивать политику и хэппенинг. И посоветовал разобраться с участником акции, который угрожал несогласным.

Каллиграфист из Санкт-Петербурга Покрас Лампас высказался в защиту православной активистки Оксаны Ивановой, которую накануне обвинили в несанкционированном митинге из-за хэппенинга на Уралмаше на месте его же креста. В сторис Instagram художник объяснил, что не нужно смешивать политику и то, что делали верующие. «То, что делали активисты на площади, входит в категорию арт-перформанса, высказывания, хэппенинга, пикетирования, но явно не митинга», — сказал Покрас. Он также добавил, что конфликт не будут решать силой. Но необходимо подумать, почему появились жалобы на хэппенинг.

По словам Покраса Лампаса, привлекать к ответственности нужно не с Оксану Иванову, а человека, который призывал измазать кровью всех несогласных. Автор супрематического креста на площади 1-й Пятилетки на Уралмаше заявил:
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Покрас Лампас
Давайте, если уж мы говорим о какой-то справедливости, в первую очередь разберемся с человеком, который угрожал на площади, он не входит в число этих активистов от Оксаны, это какой-то посторонний человек, неидентифицированный, довольно бандитской наружности.
Покрас Лампас

Напомним, после того, как Покрас Лампас нарисовал в Екатеринбурге крест с манифестом Малевича, коммунальщики закатали часть работы в асфальт. Эту историю начали активно обсуждать, и к ней подключились православные активисты. В частности, директор Музея святости Оксана Иванова вопросила, что это «за тоталитарное государство с принудительным восхищением Покрасом Лампасом?», и добавила, что ходить по кресту ногами «смутительно».

Позднее Иванова обратилась в прокуратуру. Екатеринбурженка потребовала проверить, не нарушает ли граффити свободу совести, вероисповедания и религиозных объединений. Ее заявление приняли, но активистка пошла дальше. Она решила провести хэппенинг «Не растопчи любовь!», на котором хотела рассказать о значимости креста и аргументировать свое мнение о том, что Покрас Лампас не должен был его рисовать. Но что-то пошло не так, и один из участников акции закричал: «Я измажу кровищей вот этих вот индейцев, сатанистов. Здесь такой будет арт-объект! Прозвенит на всю Россию! Я готов сесть в тюрьму. Понимаете?»

Недовольные хэппенингом пожаловались на Оксану Иванову в полицию. Вчера ее увезли в отделение № 15 и затем сразу в суд на Машиностроителей, 19. Поддержать ее приехал митрополит Кирилл. Несколько часов обвиняемая в несанкционированном митинге провела в стенах суда, но дело вернули полицейским из-за многочисленных нарушений.

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Закрас Лампаса
Коммунальщики зачем-то решили закатать в гудрон работу Покраса Лампаса на Уралмаше. Самый яркие проект фестиваля «Стенограффия» оказался испорчен. Надеемся, что не окончательно.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Закрас Лампаса, граффити, суд, митинг, хэппенинг, православие, Свердловская область , Екатеринбург, Оксана Иванова, Покрас Лампас
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