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«Побег в 1991»: Анна Нетребко оторвалась в Ельцин Центре

12:25, 30 Август 2019
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Фото: Instagram Анны Нетребко
Оперная дива посетила музей, сфотографировалась на фоне пустого продуктового прилавка, предложила екатеринбуржцам прокатиться на троллейбусе и съела мороженое в виде Маяковского.

Оперная дива Анна Нетребко и ее супруг и партнер по сцене Юсиф Эйвазов посетили Ельцин Центр. Певцы посетили музей Бориса Ельцина, в котором Анна попробовала записать радиорепортаж, предложила прокатиться на троллейбусе, сфотографировалась на фоне продуктового прилавка с дальневосточным салатом и попробовала мороженое в виде Маяковского с клюквой. Юсиф от лакомства отказался, сказав, что «кто-то же должен везти в больницу» гостей.

«Побег в 1991… жуткое время для нас было и в Ельцин центр шла с предубеждением…- напрасно! Там очень интересно и познавательно. Какая бы она ни была — это наша история. В общем- рекомендую посетить», — написала Нетребко в Instagram.

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Напомним, оперная певица Анна Нетребко и ее муж Юсиф Эйвазов прилетели в Екатеринбург на открытие конгресс-холла. Сегодня, 30 августа, они споют там в сопровождении уральского филармонического оркестра. Дирижировать музыкантами будет итальянец Ядер Биньямини. Ведущим мероприятия станет звезда федеральных каналов Марина Ким.

На пресс-конференции, посвященной выступлению оперных певцов, Нетребко сообщила, что Киркоров посоветовал ей посетить Ельцин Центр. «Слава Богу, я была закрыта в консерватории и занималась вокалом. Все то, что происходило в стране в то время меня особо не коснулось. Я к этой эпохе без энтузиазма отношусь. Но Ельцин Центр, наверное, посетим», — сказала оперная дива.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, экскурсия, музей, Ельцин Центр, оперная дива, Свердловская область , Екатеринбург, Юсиф Эйвазов, Анна Нетребко
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