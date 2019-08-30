«Побег в 1991»: Анна Нетребко оторвалась в Ельцин Центре

Оперная дива Анна Нетребко и ее супруг и партнер по сцене Юсиф Эйвазов посетили Ельцин Центр. Певцы посетили музей Бориса Ельцина, в котором Анна попробовала записать радиорепортаж, предложила прокатиться на троллейбусе, сфотографировалась на фоне продуктового прилавка с дальневосточным салатом и попробовала мороженое в виде Маяковского с клюквой. Юсиф от лакомства отказался, сказав, что «кто-то же должен везти в больницу» гостей.

«Побег в 1991… жуткое время для нас было и в Ельцин центр шла с предубеждением…- напрасно! Там очень интересно и познавательно. Какая бы она ни была — это наша история. В общем- рекомендую посетить», — написала Нетребко в Instagram.