Болельщики «Автомобилиста» проедут колонной из 50 машин
14:13, 30 Август 2019
Екатеринбуржцы поздравят хоккеистов с открытием сезона.
Болельщики хоккейного клуба «Автомобилист» устроят пробег по Екатеринбургу из 50 машин. Колонна проедет по городу в воскресенье, 1 сентября. Она двинется в 15:00 от КРК «Уралец» на Большакова, 90 по Шейнкмана, Малышева, Розы Люксембург, Декабристов, Чапаева, Фурманова, Машинной, Кольцовскому тракту и завершит автопробег на парковке у МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Как рассказали ЕТВ в пресс-службе «Автомобилиста», украшенные машины выстроятся на парковке в название команды.
Автопробег по уральской столице проведут в честь начала нового хоккейного сезона 2019/20. Первая игра екатеринбургского хоккейного клуба пройдет в КРК «Уралец» в понедельник, 2 сентября. «Автомобилист» проведет домашний матч против «Северстали».
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