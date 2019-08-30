Болельщики «Автомобилиста» проедут колонной из 50 машин

Болельщики хоккейного клуба «Автомобилист» устроят пробег по Екатеринбургу из 50 машин. Колонна проедет по городу в воскресенье, 1 сентября. Она двинется в 15:00 от КРК «Уралец» на Большакова, 90 по Шейнкмана, Малышева, Розы Люксембург, Декабристов, Чапаева, Фурманова, Машинной, Кольцовскому тракту и завершит автопробег на парковке у МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Как рассказали ЕТВ в пресс-службе «Автомобилиста», украшенные машины выстроятся на парковке в название команды.

Автопробег по уральской столице проведут в честь начала нового хоккейного сезона 2019/20. Первая игра екатеринбургского хоккейного клуба пройдет в КРК «Уралец» в понедельник, 2 сентября. «Автомобилист» проведет домашний матч против «Северстали».