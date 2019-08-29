Всех хирургов уговорили остаться в больнице Нижнего Тагила

Шесть хирургов ЦГБ № 1 Нижнего Тагила останутся работать в учреждении. Сегодня последний врач , который на момент переговоров находился в отпуске , отозвал свое заявление на увольнение. « Сейчас все эти хирурги восстановились , они никуда не уйдут , они согласились работать дальше», — цитируют главу федерального Минздрава Веронику Скворцову « РИА Новости».



