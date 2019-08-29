Всех хирургов уговорили остаться в больнице Нижнего Тагила
18:38, 29 Август 2019
Последний врач отозвал заявление на увольнение.
Шесть хирургов ЦГБ № 1 Нижнего Тагила останутся работать в учреждении. Сегодня последний врач, который на момент переговоров находился в отпуске, отозвал свое заявление на увольнение. «Сейчас все эти хирурги восстановились, они никуда не уйдут, они согласились работать дальше», — цитируют главу федерального Минздрава Веронику Скворцову «РИА Новости».
Неделю назад все хирурги тагильской ГКБ № 1 во главе с заведующим отделения написали заявления об увольнении. Главными причинами такого поступка они назвали большую нагрузку и низкие зарплаты. Скандал быстро дошел до Кремля, после чего губернатор Куйвашев вызвал из отпуска министра здравоохранения Андрея Цветкова и созвал срочное совещание. В штат хирургов добавили двух специалистов из других городов, а шестерым врачам пообещали компенсирующие выплаты за переработку. После этого они постепенно начали отзывать свои заявления. Сейчас в больнице проходит внутренняя и прокурорская проверка. Главврачей ЦГБ № 1 и Демидовской больницы, из которой тоже уволились хирурги, отстранили от должности.
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