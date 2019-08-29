Верующие пройдут 370 километров из Екатеринбурга в Верхотурье
17:45, 29 Август 2019
В Симеоновский крестный ход начнется 7 сентября.
Один из самых протяженных крестных ходов России начнется в Екатеринбурге 7 сентября. За 19 дней верующие преодолеют расстояние в 370 километров. Завершится молитвенное шествие 25 сентября в Верхотурье. Там в этот день состоится празднование перенесения мощей Симеона Верхотурского. Перед началом крестного хода в часовне святой Екатерины проведут божественную литургию. После этого верующие отправятся к Храму-на-крови, сообщили в пресс-службе екатеринбургской епархии.
Маршрут Симеоновского крестного хода проходит через Верхнюю Пышму, Алапаевск, Верхнюю Синячиху, Махнево, Меркушино и Усть-Салду. Планируется, что в этом году по нему пройдут 400 верующих. Присоединиться к крестоходцам можно в любой точке пути. Расписание смотрите здесь.
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