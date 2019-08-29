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В Свердловской области на месяц закрыли шаурмячную с муравьями

12:35, 29 Август 2019
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Фото: wikimedia
В продукции обнаружили кишечную палочку.

В Каменске-Уральском на 35 суток приостановили работу павильона с шаурмой на улице Суворова. Во время проверки Роспотребнадзора выяснилось, что в помещении нет канализации, площадки для сбора мусора и горячей воды. Шаурмисты не соблюдали правила личной гигиены — у них не было не только туалета и рабочей одежды, но даже антисептика. Мыть посуду повара бегали в ближайший торговый центр. У владельца киоска не было даже документов, подтверждающих безопасность продуктов. В шаурмячной бегали мухи и муравьи, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Во время эпидемиологического расследования в шаурме обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Из-за угрозы распространения инфекций, работа киоска была приостановлена. По решению Красногорского суда, крутить шаурму там не будут минимум 35 суток.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, шаурма, Роспотребнадзор, еда, Свердловская область
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