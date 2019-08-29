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Свердловчанка заперлась в квартире, чтобы не отдавать дочь приставам

09:27, 29 Август 2019
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Фото: pixabay
По мировому соглашению ребенок должен был жить с отцом, но мать не хотела расставаться с ней.

Жительница Камышлова закрылась в квартире от приставов, чтобы не отдавать дочь отцу. До этого женщина и ее бывший муж заключили мировое соглашение, по которому ребенок должен был жить с отцом. Но когда сотрудники УФССП пришли в квартиру свердловчанки, она отказалась открыть дверь и нагрубила.

Женщину предупредили, если она не отдаст ребенка, ей грозит административная ответственность. Кроме того, приставы подключили к работе детского психолога. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области, специалист объяснил матери, что она сможет видеться с дочкой в то время, которое определяет порядок общения с ребенком.

Свердловчанка вновь отказалась открыть дверь, но спустя несколько часов сама привела дочь в отдел судебных приставов. Девочку уже передали отцу.

«Мой мальчик останется со мной»
История мамы, которая хотела отказаться от своего ребенка, но изменила решение.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Камышлов, родители, дети, ребенок, УФССП по Свердловской области, Свердловская область
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