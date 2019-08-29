Суд отклонил иск «Спецавтобазы» к бывшему директору на 1,2 миллиона
16:12, 29 Август 2019
Сергей Пономарев не будет возвращать сумму премий, выписанных заместителям.
Экс-директор «Спецавтобазы» Сергей Пономарев не будет возмещать компании 1,2 миллиона рублей убытков. Решение первой инстанции отменил апелляционный арбитражный суд. Иск подал сам управленец. Сергей Пономарев проработал в руководстве нынешнего регионального оператора всего три месяца. После смены городской команды последовала смена руководства в МУПе. Перед тем, как написать заявление об увольнении Пономарев выписал премии девяти своим заместителям, вместе с которыми готовил город к мусорной реформе. Из этих выплат и сложилась сумма в 1,2 миллиона рублей.
Новое руководство «Спецавтобазы» усмотрело в этом превышение должностных полномочий. Суд первой инстанции с иском согласился, аргументируя это тем, что трудовой договор не предусматривал выплату выходного пособия сотрудникам. В апелляционной инстанции требования «Спецавтобазы» признали необоснованными.
«Мой мальчик останется со мной»
История мамы, которая хотела отказаться от своего ребенка, но изменила решение.
«Спецавтобаза» и миллионы
Суд разбил мечты «Спецавтобазы» о повышении мусорного тарифа
ФАС: «Спецавтобаза» нарушила закон, исполняя мусорную реформу
Станет дешевле: в Свердловской области пересчитали мусорные тарифы
«Спецавтобаза» поплатилась за долгий ответ на письмо екатеринбурженки
Руководство «Спецавтобазы» меняется раз в несколько месяцев. В 2018 году предприятие возглавлял депутат свердловского Заксобрания Нафик Фамиев. В августе он покинул пост из-за болезни и его место занял замминистра природных ресурсов Сергей Пономарев.
После нового года директором предприятия стал депутат Григорий Вихарев. Он проработал там до мая 2019 года, заявив, что его нанимали в качестве антикризисного управляющего и он выполнил свой долг. В качестве ВРИО назначена исполнительный директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.
«Гортранс» Екатеринбурга ищет перевозчиков с автобусами XXL
Муниципалитет собирается обновить автопарк.
Новое и интересное
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
Александр Рогов больше не говорит о трендах
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.