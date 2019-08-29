Суд отклонил иск «Спецавтобазы» к бывшему директору на 1,2 миллиона

Экс-директор « Спецавтобазы» Сергей Пономарев не будет возмещать компании 1,2 миллиона рублей убытков. Решение первой инстанции отменил апелляционный арбитражный суд. Иск подал сам управленец. Сергей Пономарев проработал в руководстве нынешнего регионального оператора всего три месяца. После смены городской команды последовала смена руководства в МУПе. Перед тем , как написать заявление об увольнении Пономарев выписал премии девяти своим заместителям , вместе с которыми готовил город к мусорной реформе. Из этих выплат и сложилась сумма в 1,2 миллиона рублей.



