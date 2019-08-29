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На поворотах трассы Пермь — Екатеринбург появилась гремучая разметка 

15:08, 29 Август 2019
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Фото: Уралуправтодор
Водители будут вовремя замечать отклонение от курса.
На крутых поворотах трассы Пермь — Екатеринбург нанесли шумовую разметку. При наезде на такие участки, она начинает греметь и оповещает водителя об отклонении от курса. Разметку нанесли на поворотах в районе Бисерти, Афанасьевского, Ильят и границы с Пермским краем, сообщили в пресс-службе Уралуправтодора. Разметка также будет более заметной в темное время суток и во время капризов погоды. Это должно снизить аварийность на трассе. Водителей просят быть внимательнее на извилистых участках и заранее снижать на них скорость.

На десяти участках Пермского тракта также ограничат выезд на встречную полосу. На расстоянии с 204 по 326 километр появятся желтые структурные линии горизонтальной разметки. Они должны предупреждать водителей о выезде на встречную полосу.
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История мамы, которая хотела отказаться от своего ребенка, но изменила решение.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Уралуправтодор, разметка, транспорт, трасса , Пермь, Екатеринбург
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