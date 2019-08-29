На крутых поворотах трассы Пермь — Екатеринбург нанесли шумовую разметку. При наезде на такие участки , она начинает греметь и оповещает водителя об отклонении от курса. Разметку нанесли на поворотах в районе Бисерти , Афанасьевского , Ильят и границы с Пермским краем , сообщили в пресс-службе Уралуправтодора. Разметка также будет более заметной в темное время суток и во время капризов погоды. Это должно снизить аварийность на трассе. Водителей просят быть внимательнее на извилистых участках и заранее снижать на них скорость.



