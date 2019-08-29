На суд Оксаны Ивановой приехал митрополит Кирилл

Митрополит Кирилл приехал на суд православной активистки Оксаны Ивановой, которую сегодня задержали за несанкционированный митинг на площади 1-й Пятилетки на Уралмаше. Владыка решил поддержать Иванову. Он сел с ней на скамейку и начал внимательно слушать ее историю о том, почему основательница музея святости оказалась в суде.

Также в здании на Машиностроителей, 19 появились представители «Стенограффии», которые передали Оксане Ивановой слова поддержки от Покраса Лампаса. Несмотря на то, что она раскритиковала его супрематический крест на Уралмаше, художник не держит на нее зла.

Владыка прокомментировал высказывание одного из православных активистов о том, что он измажет кровью защитников креста Покраса Лампаса на Уралмаше. «Залить площадь кровью угрожали провокаторы. Иисус бы не стал говорить такие слова, православный не стал бы заливать что-то чужой кровью», — сказал митрополит Кирилл.