На суд Оксаны Ивановой приехал митрополит Кирилл
Митрополит Кирилл приехал на суд православной активистки Оксаны Ивановой, которую сегодня задержали за несанкционированный митинг на площади 1-й Пятилетки на Уралмаше. Владыка решил поддержать Иванову. Он сел с ней на скамейку и начал внимательно слушать ее историю о том, почему основательница музея святости оказалась в суде.
Также в здании на Машиностроителей, 19 появились представители «Стенограффии», которые передали Оксане Ивановой слова поддержки от Покраса Лампаса. Несмотря на то, что она раскритиковала его супрематический крест на Уралмаше, художник не держит на нее зла.
Владыка прокомментировал высказывание одного из православных активистов о том, что он измажет кровью защитников креста Покраса Лампаса на Уралмаше. «Залить площадь кровью угрожали провокаторы. Иисус бы не стал говорить такие слова, православный не стал бы заливать что-то чужой кровью», — сказал митрополит Кирилл.
Напомним, в воскресенье, 25 августа, на площади 1-й Пятилетки на Уралмаше состоялся хэппенинг, который организовала Оксана Иванова. Она хотела объяснить екатеринбуржцам, почему Покрас Лампас не мог использовать крест в своей работе и по какой причине по религиозному символу нельзя топтаться. Поначалу хэппенинг проходил тихо и мирно, но внезапно один из верующих заявил, что измажет кровью тех, кто выступает за арт-объект. На следующий день Покрас Лампас должен был вернуться в Екатеринбург, чтобы отреставрировать крест, который чуть не закатали в асфальт коммунальщики. Но художник не приехал.
Позднее в администрации Орджоникидзевского района собрали совещание, на котором обсудили судьбу арт-объекта. Представители фестиваля «Стенограффия», в рамках которого Лампас создал супрематический крест, сообщили, что каллиграфист переделает работу таким образом, чтобы никого не смущать.
Сегодня, 29 августа, основательница православного музея Оксана Иванова рассказала, что кто-то пожаловался в полицию на хэппенинг. Ее увезли в отделение МВД, а затем в суд. Иванову обвиняют в организации несанкционированного митинга. ЕТВ продолжает следить за историей.