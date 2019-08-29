Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

На организатора хэппенинга на Уралмаше пожаловались в полицию

14:30, 29 Август 2019
yvayv-1.jpg
Фото: Покрас Лампас в Instagram
Оксану Иванову увезли в отделение №15.

Основательницу музея православной культуры Оксану Иванову увезли в отделение полиции № 15 в Екатеринбурге. «В связи с большим количеством жалоб на хэппенинг», — сообщила Иванова в Facebook. Чуть позже она добавила, что ее уже отправили в суд на Машиностроителей, 19, и попросила найти адвоката. Оксану Иванову обвиняют в организации несанкционированного митинга.

Хэппенинг, о котором идет речь, прошел в воскресенье, 25 августа, на площади 1-й Пятилетки. Организатор мероприятия Оксана Иванова пригласила на Уралмаш всех православных и неправославных екатеринбуржцев, чтобы объяснить, почему нельзя топтаться по кресту, который нарисовал Покрас Лампас.

Поначалу хэппенинг проходил тихо и мирно, но внезапно один из верующих заявил, что измажет кровью тех, кто выступает за арт-объект. На следующий день Покрас Лампас должен был вернуться в Екатеринбург, чтобы отреставрировать крест, который чуть не закатали в асфальт коммунальщики. Но художник не приехал.

«Мой мальчик останется со мной»
История мамы, которая хотела отказаться от своего ребенка, но изменила решение.

Позднее в администрации Орджоникидзевского района собрали совещание, на котором обсудили судьбу арт-объекта. Представители фестиваля «Стенограффия», в рамках которого Лампас создал супрематический крест, сообщили, что каллиграфист переделает работу таким образом, чтобы никого не смущать.

ЕТВ фантазировал на тему скандального граффити и рассказывал, как можно обыграть крест, чтобы не обидеть верующих.

Мэр позвал немцев производить уборочную технику в Екатеринбурге
Александр Высокинский отказался переплачивать за качество.
Закрас Лампаса
Коммунальщики зачем-то решили закатать в гудрон работу Покраса Лампаса на Уралмаше. Самый яркие проект фестиваля «Стенограффия» оказался испорчен. Надеемся, что не окончательно.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «На организатора хэппенинга на Уралмаше пожаловались в полицию»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Закрас Лампаса, полиция, крест, Уралмаш, хэппенинг, православие, Свердловская область , Екатеринбург, Оксана Иванова
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
05 сентября в 19:30
С Олег Лоевский
Александр Рогов больше не говорит о трендах
30 августа в 19:30
С Александр Рогов
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.