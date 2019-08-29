На организатора хэппенинга на Уралмаше пожаловались в полицию

Основательницу музея православной культуры Оксану Иванову увезли в отделение полиции № 15 в Екатеринбурге. «В связи с большим количеством жалоб на хэппенинг», — сообщила Иванова в Facebook. Чуть позже она добавила, что ее уже отправили в суд на Машиностроителей, 19, и попросила найти адвоката. Оксану Иванову обвиняют в организации несанкционированного митинга.

Хэппенинг, о котором идет речь, прошел в воскресенье, 25 августа, на площади 1-й Пятилетки. Организатор мероприятия Оксана Иванова пригласила на Уралмаш всех православных и неправославных екатеринбуржцев, чтобы объяснить, почему нельзя топтаться по кресту, который нарисовал Покрас Лампас.

Поначалу хэппенинг проходил тихо и мирно, но внезапно один из верующих заявил, что измажет кровью тех, кто выступает за арт-объект. На следующий день Покрас Лампас должен был вернуться в Екатеринбург, чтобы отреставрировать крест, который чуть не закатали в асфальт коммунальщики. Но художник не приехал.