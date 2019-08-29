На организатора хэппенинга на Уралмаше пожаловались в полицию
Основательницу музея православной культуры Оксану Иванову увезли в отделение полиции № 15 в Екатеринбурге. «В связи с большим количеством жалоб на хэппенинг», — сообщила Иванова в Facebook. Чуть позже она добавила, что ее уже отправили в суд на Машиностроителей, 19, и попросила найти адвоката. Оксану Иванову обвиняют в организации несанкционированного митинга.
Хэппенинг, о котором идет речь, прошел в воскресенье, 25 августа, на площади 1-й Пятилетки. Организатор мероприятия Оксана Иванова пригласила на Уралмаш всех православных и неправославных екатеринбуржцев, чтобы объяснить, почему нельзя топтаться по кресту, который нарисовал Покрас Лампас.
Поначалу хэппенинг проходил тихо и мирно, но внезапно один из верующих заявил, что измажет кровью тех, кто выступает за арт-объект. На следующий день Покрас Лампас должен был вернуться в Екатеринбург, чтобы отреставрировать крест, который чуть не закатали в асфальт коммунальщики. Но художник не приехал.
Позднее в администрации Орджоникидзевского района собрали совещание, на котором обсудили судьбу арт-объекта. Представители фестиваля «Стенограффия», в рамках которого Лампас создал супрематический крест, сообщили, что каллиграфист переделает работу таким образом, чтобы никого не смущать.
ЕТВ фантазировал на тему скандального граффити и рассказывал, как можно обыграть крест, чтобы не обидеть верующих.