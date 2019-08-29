Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Мэрия задумала изменить правила опроса ради храма святой Екатерины

19:16, 29 Август 2019
5-5.jpg
Фото: проектная документация
Голосование предлагают сделать анонимным.

Мэр Екатеринбурга внес в гордуму предложение расширить перечень возможных вариантов опроса, чтобы определить место строительства храма святой Екатерины. Как сообщил депутат Алексей Вихарев в Facebook, сейчас положение предполагает проведение только поименного голосования по месту жительства. Мэр же предлагает внести вариант, при котором участники смогут сделать выбор на любой площадке. Также оно должно стать анонимным. Комиссия ЕГД по местному самоуправлению рассмотрит предложение уже 4 сентября.

Изначально под храм святой Екатерины согласовали площадку в сквере у Драмтеатра, стройка должна была начаться в середине мая 2019 года. После того, как в зеленой зоне появился строительный забор, в городе начался стихийный протест. Горожане приходили в сквер и требовали остановить стройку. Спустя восемь дней все работы там полностью прекратили, а вскоре и вывезли забор. С тех пор новую площадку под храм Святой Екатерины так и не выбрали. ЕТВ внимательно следит за этой историей и публикует все новости в специальном разделе:

«Мой мальчик останется со мной»
История мамы, которая хотела отказаться от своего ребенка, но изменила решение.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Мэрия задумала изменить правила опроса ради храма святой Екатерины »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, мэр, храм Святой Екатерины, Екатеринбург, Александр Высокинский
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Парки и скверы Высокинского
События
Парки и скверы Высокинского
Мэр Екатеринбурга проинспектировал зеленые зоны города и составил новые правила благоустройства.
Александр Рогов больше не говорит о трендах
30 августа в 19:30
С Александр Рогов
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
05 сентября в 19:30
С Олег Лоевский