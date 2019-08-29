Мэрия задумала изменить правила опроса ради храма святой Екатерины

Мэр Екатеринбурга внес в гордуму предложение расширить перечень возможных вариантов опроса, чтобы определить место строительства храма святой Екатерины. Как сообщил депутат Алексей Вихарев в Facebook, сейчас положение предполагает проведение только поименного голосования по месту жительства. Мэр же предлагает внести вариант, при котором участники смогут сделать выбор на любой площадке. Также оно должно стать анонимным. Комиссия ЕГД по местному самоуправлению рассмотрит предложение уже 4 сентября.

Изначально под храм святой Екатерины согласовали площадку в сквере у Драмтеатра, стройка должна была начаться в середине мая 2019 года. После того, как в зеленой зоне появился строительный забор, в городе начался стихийный протест. Горожане приходили в сквер и требовали остановить стройку. Спустя восемь дней все работы там полностью прекратили, а вскоре и вывезли забор. С тех пор новую площадку под храм Святой Екатерины так и не выбрали. ЕТВ внимательно следит за этой историей и публикует все новости в специальном разделе:

