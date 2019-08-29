Мэр позвал немцев производить уборочную технику в Екатеринбурге
13:48, 29 Август 2019
Александр Высокинский отказался переплачивать за качество.
Мэр Александр Высокинский провел переговоры с немецким концерном, производящим уборочную технику. Закупать оборудование у компании (название которой не раскрывают) не стали: «Немецкая техника славится не только своим качеством, но и высокой ценой. Поэтому, когда мы расставляем приоритеты — ремонтировать школы и детские сады или покупать оборудование для мойки улиц, — но, естественно, делаем выбор в пользу более экономичных моделей», — заявил Александр Высокинский.
Чтобы реализовать мечту о чистом городе, мэр предложил открыть производство немецкой коммунальной техники в Екатеринбурге. Немецкая сторона согласилась и даже предложила инвестировать в обучение персонала. Сейчас в Екатеринбурге будут искать производственные площадки. Запустить их планируют к 300-летию Екатеринбурга.
«Мы сейчас рассматриваем возможность реализации комплексного проекта создания муниципальных клининговых предприятий для обслуживания школ. Это было бы дешевле, чем привлекать специалистов на условиях аутсорсинга», — добавил мэр.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский с весны мечтает избавить город от грязи. При нем в каждый район города закупили мойки высокого давления, которые могут сбивать со стен старые объявления. Как глава боролся со снегом, читайте здесь.
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