Мэр позвал немцев производить уборочную технику в Екатеринбурге

Мэр Александр Высокинский провел переговоры с немецким концерном , производящим уборочную технику. Закупать оборудование у компании ( название которой не раскрывают) не стали: « Немецкая техника славится не только своим качеством , но и высокой ценой. Поэтому , когда мы расставляем приоритеты — ремонтировать школы и детские сады или покупать оборудование для мойки улиц, — но , естественно , делаем выбор в пользу более экономичных моделей», — заявил Александр Высокинский.





Чтобы реализовать мечту о чистом городе , мэр предложил открыть производство немецкой коммунальной техники в Екатеринбурге. Немецкая сторона согласилась и даже предложила инвестировать в обучение персонала. Сейчас в Екатеринбурге будут искать производственные площадки. Запустить их планируют к 300-летию Екатеринбурга.





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, которые могут сбивать со стен старые объявления. Как глава боролся со снегом, Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский с весны мечтает избавить город от грязи. При нем в каждый район города закупили мойки высокого давлениякоторые могут сбивать со стен старые объявления. Как глава боролся со снегом, читайте здесь.

, — добавил мэр.