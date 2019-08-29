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Маршрут №26 вернулся на дороги Екатеринбурга

14:30, 29 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Сейчас новый частный перевозчик пустил тестовые машины. Полноценно направление заработает 1 сентября.

Коммерческий маршрут № 26 от Уктуса до «Меги» снова выехал на улицы Екатеринбурга. На предприятие ООО «УралТрейд», которое теперь обслуживает направление, ЕТВ сообщили, что сегодня на линию выпустили три автобуса.

Но полноценно автобусы начнут ходить с 1 сентября. Тогда планируют выпустить 15 машин. Интервалы составят 7-8 минут, но они могут измениться. «Как решит администрация Екатеринбурга», — уточнили в ООО «УралТрейд».

Маршрут № 26 прекратил работу в июне 2019 года. ООО «УралАвтоЮг АП» не хватало транспорта и персонала. За срыв контракте фирме назначили штраф. От направления не планировали отказываться, поэтому выставили на торги. Напомним, маршрут № 26 стал частным в 2006 году.

Ранее ЕТВ рассказывал, что маршруты № 19 и 37 перешли от частников городу. Кроме того, мэрия вернула себе автобус № 27, который обслуживало ПАТП «Город». Еще мы писали текст о том, каким мог бы стать общественный транспорт Екатеринбурга, но не станет. Читайте его здесь.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Екатеринбург, маршрут, автобус
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