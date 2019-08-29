Маршрут №26 вернулся на дороги Екатеринбурга
14:30, 29 Август 2019
Сейчас новый частный перевозчик пустил тестовые машины. Полноценно направление заработает 1 сентября.
Коммерческий маршрут № 26 от Уктуса до «Меги» снова выехал на улицы Екатеринбурга. На предприятие ООО «УралТрейд», которое теперь обслуживает направление, ЕТВ сообщили, что сегодня на линию выпустили три автобуса.
Но полноценно автобусы начнут ходить с 1 сентября. Тогда планируют выпустить 15 машин. Интервалы составят 7-8 минут, но они могут измениться. «Как решит администрация Екатеринбурга», — уточнили в ООО «УралТрейд».
Маршрут № 26 прекратил работу в июне 2019 года. ООО «УралАвтоЮг АП» не хватало транспорта и персонала. За срыв контракте фирме назначили штраф. От направления не планировали отказываться, поэтому выставили на торги. Напомним, маршрут № 26 стал частным в 2006 году.
«Мой мальчик останется со мной»
История мамы, которая хотела отказаться от своего ребенка, но изменила решение.
Новое и интересное
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
Александр Рогов больше не говорит о трендах
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.