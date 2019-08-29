Маршрут №26 вернулся на дороги Екатеринбурга

Коммерческий маршрут № 26 от Уктуса до «Меги» снова выехал на улицы Екатеринбурга. На предприятие ООО «УралТрейд», которое теперь обслуживает направление, ЕТВ сообщили, что сегодня на линию выпустили три автобуса.

Но полноценно автобусы начнут ходить с 1 сентября. Тогда планируют выпустить 15 машин. Интервалы составят 7-8 минут, но они могут измениться. «Как решит администрация Екатеринбурга», — уточнили в ООО «УралТрейд».



Маршрут № 26 прекратил работу в июне 2019 года. ООО «УралАвтоЮг АП» не хватало транспорта и персонала. За срыв контракте фирме назначили штраф. От направления не планировали отказываться, поэтому выставили на торги. Напомним, маршрут № 26 стал частным в 2006 году.