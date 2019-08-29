Любимым мощным автомобилем екатеринбуржцев стал Mercedes

Самым желанным автомобилем мощностью от 250 лошадиных сил в Екатеринбурге стал Mercedes-Benz S-класса. На него приходится 9% спроса. За год он вырос на 24%. На втором месте расположился BMW X5, чей спрос упал на 21%. Третье место принадлежит Mercedes-Benz M-класс: спрос вырос на 72%.

В Екатеринбурге мощный автомобиль в среднем стоит 1,4 миллиона рублей. Это в 3,5 раза дороже машины с меньшей мощностью. По цене уральская столица занимает девятое место среди крупных российских городов, сообщили в пресс-службе «Авито».