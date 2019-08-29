Любимым мощным автомобилем екатеринбуржцев стал Mercedes
15:08, 29 Август 2019
За год спрос на эту марку вырос на 25%.
Самым желанным автомобилем мощностью от 250 лошадиных сил в Екатеринбурге стал Mercedes-Benz S-класса. На него приходится 9% спроса. За год он вырос на 24%. На втором месте расположился BMW X5, чей спрос упал на 21%. Третье место принадлежит Mercedes-Benz M-класс: спрос вырос на 72%.
В Екатеринбурге мощный автомобиль в среднем стоит 1,4 миллиона рублей. Это в 3,5 раза дороже машины с меньшей мощностью. По цене уральская столица занимает девятое место среди крупных российских городов, сообщили в пресс-службе «Авито».
«Мой мальчик останется со мной»
История мамы, которая хотела отказаться от своего ребенка, но изменила решение.
Новое и интересное
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.
Все о 15-м фестивале «Реальный театр»
Александр Рогов больше не говорит о трендах
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.