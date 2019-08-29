Главврачей двух больниц Нижнего Тагила отстранили от должности
10:57, 29 Август 2019
Кадровые решения не будут принимать до завершения проверки.
Главврачей двух больниц Нижнего Тагила, из которых чуть не уволились все хирурги, отстранили от должности. Как сообщил ЕТВ пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков, такие меры приняли на время проверки. Он назвал происходящее стандартной процедурой. Кадровые решения могут быть приняты только по завершении проверки — через две недели. Главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников занимает свой пост с 2013 года, а руководитель ЦГБ № 1 Олег Николаев — с 2016.
Неделю назад все хирурги тагильской ГКБ № 1 во главе с заведующим отделения написали заявления об увольнении. Главными причинами такого поступка они назвали большую нагрузку и низкие зарплаты. Скандал быстро дошел до Кремля, после чего губернатор Куйвашев вызвал из отпуска министра здравоохранения Андрея Цветкова и созвал срочное совещание. После переговоров пять из шести хирургов передумали
увольняться. Их требования также были выполнены — к коллективу ЦГБ № 1 присоединятся два хирурга Областной клинической больницы № 1 и ординаторы. Свердловская прокуратура организовала проверку условий труда в учреждении. Губернатор Куйвашев поручил провести социологическое исследования по качеству медицинских услуг в регионе.
ЕТВ узнал, каких последствий от скандала с хирургами ждут екатеринбургские депутаты. Они обвинили в ситуации федеральный минздрав, но считают, что наказание получат ответственные на региональном уровне. Подробности смотрите здесь.
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