Главврачей двух больниц Нижнего Тагила отстранили от должности

Главврачей двух больниц Нижнего Тагила , из которых чуть не уволились все хирурги , отстранили от должности. Как сообщил ЕТВ пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков , такие меры приняли на время проверки. Он назвал происходящее стандартной процедурой. Кадровые решения могут быть приняты только по завершении проверки — через две недели. Главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников занимает свой пост с 2013 года , а руководитель ЦГБ № 1 Олег Николаев — с 2016.





Неделю назад все хирурги тагильской ГКБ № 1 во главе с заведующим отделения написали заявления об увольнении. Главными причинами такого поступка они назвали большую нагрузку и низкие зарплаты. Скандал быстро дошел до Кремля , после чего губернатор Куйвашев вызвал из отпуска министра здравоохранения Андрея Цветкова и созвал срочное совещание. После переговоров пять из шести хирургов передумали

увольняться. Их требования также были выполнены — к коллективу ЦГБ № 1 присоединятся два хирурга Областной клинической больницы № 1 и ординаторы. Свердловская прокуратура организовала проверку условий труда в учреждении. Губернатор Куйвашев поручил провести социологическое исследования по качеству медицинских услуг в регионе.



