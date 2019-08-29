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Главврачей двух больниц Нижнего Тагила отстранили от должности

10:57, 29 Август 2019
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Фото: pixabay
Кадровые решения не будут принимать до завершения проверки.
Главврачей двух больниц Нижнего Тагила, из которых чуть не уволились все хирурги, отстранили от должности. Как сообщил ЕТВ пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков, такие меры приняли на время проверки. Он назвал происходящее стандартной процедурой. Кадровые решения могут быть приняты только по завершении проверки — через две недели. Главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников занимает свой пост с 2013 года, а руководитель ЦГБ № 1 Олег Николаев — с 2016.

Неделю назад все хирурги тагильской ГКБ № 1 во главе с заведующим отделения написали заявления об увольнении. Главными причинами такого поступка они назвали большую нагрузку и низкие зарплаты. Скандал быстро дошел до Кремля, после чего губернатор Куйвашев вызвал из отпуска министра здравоохранения Андрея Цветкова и созвал срочное совещание. После переговоров пять из шести хирургов передумали
увольняться. Их требования также были выполнены — к коллективу ЦГБ № 1 присоединятся два хирурга Областной клинической больницы № 1 и ординаторы. Свердловская прокуратура организовала проверку условий труда в учреждении. Губернатор Куйвашев поручил провести социологическое исследования по качеству медицинских услуг в регионе.

ЕТВ узнал, каких последствий от скандала с хирургами ждут екатеринбургские депутаты. Они обвинили в ситуации федеральный минздрав, но считают, что наказание получат ответственные на региональном уровне. Подробности смотрите здесь.
«Мой мальчик останется со мной»
История мамы, которая хотела отказаться от своего ребенка, но изменила решение.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, увольнение, минздрав, больница, хирурги, Нижний Тагил, Свердловская область
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