Екатеринбуржцам поставят 862 тысячи прививок от гриппа. Это на 67 тысяч больше, чем в прошлом сезоне. Первую партию вакцины в 120 тысяч доз уже привезли. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики Свердловской области, первая партия предназначена для детей и беременных женщин. Вторую часть прививок для остальных екатеринбуржцев доставят после 9 сентября.

В рамках национального календаря вакцинацию проводят группам риска, в которые попадают дети с шести месяцев, студенты, медики, учителя и воспитатели, транспортники, коммунальщики, призывники, беременные.

Вакцина против гриппа содержит два подтипа вируса A (H1N1 и H3N2) и тип B. Состав штаммов регулярно обновляют. Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства, в образовательных учреждениях и на работе, если руководители предприятий обратились в больницы за вакцинацией. Привить всех планируют до 16 ноября.