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Екатеринбург вошел в топ-10 городов России для путешествий на машине

09:14, 29 Август 2019
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Фото: pixabay
Опрошенные отметили, что в уральской столице хорошие дороги и кафе.

Екатеринбург и Свердловская область заняли седьмое место в рейтинге лучших городов и регионов России для путешествий на автомобиле. Аналитики агентства «ТурСтат» выяснили, что по России на машине путешествуют 20 миллионов человек. Они опросили любителей автомобильного отдыха, в каких городах и регионах самые комфортные дороги, автокемпинги, придорожные гостиницы и кафе.

Столица Урала и Свердловская область набрали 3% голосов. Первое место досталось Москве и Санкт-Петербургу. У них — по 22% голосов. Далее идут Подмосковье и Сочи (11%), Казань и Республика Татарстан (8%), Нижний Новгород и Нижегородская область (5,5%), Ярославль и Ярославская область (5%), Ростов-на-Дону и Ростовская область (3,5%). Екатеринбургу и Свердловской области уступили Крым и Севастополь (2,5% респондентов), Ленинградская, Владимирская область и Республика Карелия (2%).

ЕТВ рассказывал также, что в уральскую столицу любят ездить на отдых в Новый год. Здесь мы заняли пятое место по популярности после Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и Петрозаводска.

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История мамы, которая хотела отказаться от своего ребенка, но изменила решение.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, аналитика, автомобиль, рейтинг, путешествия, Свердловская область , Екатеринбург
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