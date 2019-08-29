Екатеринбург вошел в топ-10 городов России для путешествий на машине

Екатеринбург и Свердловская область заняли седьмое место в рейтинге лучших городов и регионов России для путешествий на автомобиле. Аналитики агентства «ТурСтат» выяснили, что по России на машине путешествуют 20 миллионов человек. Они опросили любителей автомобильного отдыха, в каких городах и регионах самые комфортные дороги, автокемпинги, придорожные гостиницы и кафе.

Столица Урала и Свердловская область набрали 3% голосов. Первое место досталось Москве и Санкт-Петербургу. У них — по 22% голосов. Далее идут Подмосковье и Сочи (11%), Казань и Республика Татарстан (8%), Нижний Новгород и Нижегородская область (5,5%), Ярославль и Ярославская область (5%), Ростов-на-Дону и Ростовская область (3,5%). Екатеринбургу и Свердловской области уступили Крым и Севастополь (2,5% респондентов), Ленинградская, Владимирская область и Республика Карелия (2%).

ЕТВ рассказывал также, что в уральскую столицу любят ездить на отдых в Новый год. Здесь мы заняли пятое место по популярности после Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и Петрозаводска.