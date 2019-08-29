Суд отказался рассматривать дело Оксаны Ивановой из-за нарушений

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Однако сегодня Оксану Иванову доставили в суд по обвинению в организации несогласованного митинга. Поддержать ее приехал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Суд над православной активисткой Оксаной Ивановой сегодня не состоится. Как передает корреспондент ЕТВматериалы дела вернули полиции из-за многочисленных нарушений. В воскресенье25 августаОксана Иванова устроила акцию против работы Покраса Лампаса на Уралмаше. Активистка посредством современного искусства решила доказатьчто в основе граффити был именно православный символ. Для этого участники выстроились в футболках с надписью:Крест — символ победы Христа над смертью». После переговоров с организаторами и администрациейреставрацию супрематического креста отменили. Художник согласился переделать работучтобы уйти от ассоциаций с христианским символа.