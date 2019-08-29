Суд отказался рассматривать дело Оксаны Ивановой из-за нарушений
18:55, 29 Август 2019
Поддержать православную активистку приезжал митрополит Кирилл.
Суд над православной активисткой Оксаной Ивановой сегодня не состоится. Как передает корреспондент ЕТВ, материалы дела вернули полиции из-за многочисленных нарушений. В воскресенье, 25 августа, Оксана Иванова устроила акцию против работы Покраса Лампаса на Уралмаше. Активистка посредством современного искусства решила доказать, что в основе граффити был именно православный символ. Для этого участники выстроились в футболках с надписью: «Крест — символ победы Христа над смертью». После переговоров с организаторами и администрацией, реставрацию супрематического креста отменили. Художник согласился переделать работу, чтобы уйти от ассоциаций с христианским символа.
Однако сегодня Оксану Иванову доставили в суд по обвинению в организации несогласованного митинга. Поддержать ее приехал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
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