Врач из Нижнего Тагила раскрыл причины массового увольнения хирургов

Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев рассказал , почему шесть врачей одновременно решили уволиться из больницы. По его словам , причиной такого решения стали не низкие зарплаты , а большие нагрузки. Два года назад хирурги уволились из другой городской больницы , поэтому все их пациенты распределили по оставшимся отделениям. Так как на одной смене дежурят по двое врачей , в месяц у каждого выпадало по десять ночных смен. К ним добавлялось дневное дежурство в больнице.





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« Основное наше условие — это кадровое усиление , улучшение диагностики круглосуточной и правовая защита врача перед пациентом и его родственниками», — пояснил Юрий Изотеев.



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