Врач из Нижнего Тагила раскрыл причины массового увольнения хирургов
10:10, 28 Август 2019
Медики готовы остаться в отделении при выполнении нескольких условий.
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев рассказал, почему шесть врачей одновременно решили уволиться из больницы. По его словам, причиной такого решения стали не низкие зарплаты, а большие нагрузки. Два года назад хирурги уволились из другой городской больницы, поэтому все их пациенты распределили по оставшимся отделениям. Так как на одной смене дежурят по двое врачей, в месяц у каждого выпадало по десять ночных смен. К ним добавлялось дневное дежурство в больнице.
«Увеличение нагрузки, которое не подкреплено кадровым потенциалом ведет к перенапряжению того кадрового состава, который работает и обеспечивает круглосуточную хирургическую помощь», — рассказал врач телеканалу 360.
После того как хирурги написали заявление об увольнении, на ситуацию обратил внимание областной минздрав. После этого губернатор Куйвашев созвал совещание, на котором поручил проверить ситуацию в других городских больницах. Двое хирургов уже передумали увольняться. Остальных могут заменить врачами из других городов региона. Тагильские хирурги готовы остаться, если их штат станет больше.
«Основное наше условие — это кадровое усиление, улучшение диагностики круглосуточной и правовая защита врача перед пациентом и его родственниками», — пояснил Юрий Изотеев.
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