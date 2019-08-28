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В прокуратуру вернули дело уральского врача, обвиняемого в наркосбыте

09:44, 28 Август 2019
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Фото: pixabay
Гинекологу из Новой Ляли грозит восемь лет за предложенное пациентке обезболивающее.

Новолялинский суд вернул в прокуратуру уголовное дело гинеколога районной больницы Олега Баскакова, которого обвинили в незаконном сбыте наркотических средств. В марте в отделение врача поступила пожилая пациентка с выпадением и язвой матки. Чтобы облегчить ее страдания, Баскаков дал ей сильнодействующие лекарства, которые остались у него после смерти матери — Сибазон и Трамадол, сообщил он порталу Е1. Медсестра, получившая ампулы, сообщила об этом в правоохранительные органы.

Так как лекарства не принадлежали больнице, на гинеколога завели уголовное дело. Ему грозило до восьми лет лишения свободы. Однако суд не нашел конкретики в обвинении: врач имел право назначить пациентке обезболивающее. Также название препарата, переданного Баскаковым, не соответствовало тому, что указали в обвинительном заключении. Уголовное дело вернули в прокуратуру, а подписку о невыезде врача отменили.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, пациент, наркотики, суд, врачи, Свердловская область
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