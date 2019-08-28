В мэрии Екатеринбурга снова обсудят реконструкцию Зеленой рощи
11:40, 28 Август 2019
Поговорить позвали главного критика проекта.
В мэрии Екатеринбурга пройдет общественное обсуждение реконструкции парка Зеленая Роща. Поучаствовать в нем предложили главному критику проекта — урбанисту Владимиру Злоказоу. «Вижу две потенциальные возможности: решили пойти навстречу или решили устроить публичное закидывание мнениями и собранными подписями за проект в неизменном виде — не зря же они их собирали», — написал общественник на своей странице в Facebook. Мероприятие пройдет 30 августа в 15:00 в закрытом режиме. Поучаствовать в нем предложили только представителей различных групп общественности. «Чтобы не создавать шум», — сообщили Злоказову в мэрии.
Ранее Владимир Злоказов предложил екатеринбуржцам объединиться в инициативную группу «Друзья Зеленой рощи», чтобы противостоять юридически зарегистрированным общественникам. Также он разработал список предложений по улучшению проекта. Урбанист просит отказаться от благоустройства рядом с клиникой «УГМК-Здоровье», перенести несколько площадок на открытые места, чтобы не рубить деревья, и отказаться от светящихся стел. Всего у него получилось 31 замечание.
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Фото: Владимир Злоказов в Facebook
Напомним, реконструкция Зеленой рощи началась в июле. Южную часть парка обнесли забором, но пока что за ним нет никакой активности. О том, каким станет центральный парк уральской столицы и почему благоустройство может его убить, ЕТВ рассказывал здесь.
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