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В мэрии Екатеринбурга снова обсудят реконструкцию Зеленой рощи

11:40, 28 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Поговорить позвали главного критика проекта.
В мэрии Екатеринбурга пройдет общественное обсуждение реконструкции парка Зеленая Роща. Поучаствовать в нем предложили главному критику проекта — урбанисту Владимиру Злоказоу. «Вижу две потенциальные возможности: решили пойти навстречу или решили устроить публичное закидывание мнениями и собранными подписями за проект в неизменном виде — не зря же они их собирали», — написал общественник на своей странице в Facebook. Мероприятие пройдет 30 августа в 15:00 в закрытом режиме. Поучаствовать в нем предложили только представителей различных групп общественности. «Чтобы не создавать шум», — сообщили Злоказову в мэрии.

Ранее Владимир Злоказов предложил екатеринбуржцам объединиться в инициативную группу «Друзья Зеленой рощи», чтобы противостоять юридически зарегистрированным общественникам. Также он разработал список предложений по улучшению проекта. Урбанист просит отказаться от благоустройства рядом с клиникой «УГМК-Здоровье», перенести несколько площадок на открытые места, чтобы не рубить деревья, и отказаться от светящихся стел. Всего у него получилось 31 замечание.

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Фото: Владимир Злоказов в Facebook

Напомним, реконструкция Зеленой рощи началась в июле. Южную часть парка обнесли забором, но пока что за ним нет никакой активности. О том, каким станет центральный парк уральской столицы и почему благоустройство может его убить, ЕТВ рассказывал здесь.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , благоустройство, Зеленая Роща, Владимир Злоказов
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