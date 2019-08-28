В мэрии Екатеринбурга снова обсудят реконструкцию Зеленой рощи

В мэрии Екатеринбурга пройдет общественное обсуждение реконструкции парка Зеленая Роща. Поучаствовать в нем предложили главному критику проекта — урбанисту Владимиру Злоказоу. « Вижу две потенциальные возможности: решили пойти навстречу или решили устроить публичное закидывание мнениями и собранными подписями за проект в неизменном виде — не зря же они их собирали», — написал общественник на своей странице в Facebook. Мероприятие пройдет 30 августа в 15:00 в закрытом режиме. Поучаствовать в нем предложили только представителей различных групп общественности. « Чтобы не создавать шум», — сообщили Злоказову в мэрии.



