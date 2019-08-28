В Екатеринбурге кота, спасенного дальнобойщиком, учат ходить заново

Кот Липтон, которого спас дальнобойщик Александр Ермолаев из Саратова, учится ходить на трех лапах. Сегодня, 28 августа, с животным провели первое занятие. Как рассказали ЕТВ в Центре реабилитации животных, где сейчас находится пушистик, специалист тренинг-центра «Уиппет Холл» Екатерина Матвеенко провела с Липтоном зарядку, а затем тренировку на балансировочных подушках.

Тренировки необходимы коту, чтобы в дальнейшем он правильно держал корпус, не падал, не заваливался и мог спокойно ходить на трех лапах. «Нам сегодня показали, как нужно обучать кота. Теперь мы сами будем заниматься с Липтоном каждый день», — сообщили в Центре реабилитации животных. В учреждении добавили, что животному придется провести у них еще три-четыре недели, потому что впереди у него не только реабилитация, но и кастрация. А уже потом дальнобойщик сможет забрать кота.