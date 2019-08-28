В Екатеринбурге кота, спасенного дальнобойщиком, учат ходить заново
Кот Липтон, которого спас дальнобойщик Александр Ермолаев из Саратова, учится ходить на трех лапах. Сегодня, 28 августа, с животным провели первое занятие. Как рассказали ЕТВ в Центре реабилитации животных, где сейчас находится пушистик, специалист тренинг-центра «Уиппет Холл» Екатерина Матвеенко провела с Липтоном зарядку, а затем тренировку на балансировочных подушках.
Тренировки необходимы коту, чтобы в дальнейшем он правильно держал корпус, не падал, не заваливался и мог спокойно ходить на трех лапах. «Нам сегодня показали, как нужно обучать кота. Теперь мы сами будем заниматься с Липтоном каждый день», — сообщили в Центре реабилитации животных. В учреждении добавили, что животному придется провести у них еще три-четыре недели, потому что впереди у него не только реабилитация, но и кастрация. А уже потом дальнобойщик сможет забрать кота.
Напомним, Александр Ермолаев из Саратова спас кота Липтона недалеко от села Языково в Башкирии. Водитель фуры увидел, как что-то мокрое ползет на обочину (в тот день шел дождь). Мужчина хотел, чтобы сбитому коту помогли местные ветеринары, но в клинике не оказалось необходимого оборудования. Тогда он повез животное в Екатеринбург. В пути Александр провел 17 часов.
Специалисты Центра реабилитации животных, куда попал кот, пытались сохранить Липтону лапу, но металлические конструкции не прижились, поэтому ногу пришлось удалить. Александр Ермолаев уехал из Екатеринбурга, но пообещал, что вернется за котом, когда животное пройдет реабилитацию.