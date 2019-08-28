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«Уральские авиалинии» запускают прямой рейс из Екатеринбурга в Мюнхен

10:30, 28 Август 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Новое направление начнет действовать 28 декабря.

Из аэропорта Кольцово открывается прямой рейс в Мюнхен. Новое направление принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии». Из Екатеринбурга в аэропорт имени Франца Йозефа Штрауса и обратно самолеты будут летать с 28 декабря по субботам.

Как рассказали в пресс-службе Кольцово, вылет из Екатеринбурга запланирован на 07:35, из Мюнхена — на 10:50. Полет на лайнере Airbus A321 продлится 5 часов 10 минут. «Уральские авиалинии» уже летали в Мюнхен из Кольцово прошлыми осенью и зимой.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Кольцово, Уральские авиалинии , самолет, Мюнхен, прямой рейс
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