«Уральские авиалинии» запускают прямой рейс из Екатеринбурга в Мюнхен
10:30, 28 Август 2019
Новое направление начнет действовать 28 декабря.
Из аэропорта Кольцово открывается прямой рейс в Мюнхен. Новое направление принадлежит авиакомпании «Уральские авиалинии». Из Екатеринбурга в аэропорт имени Франца Йозефа Штрауса и обратно самолеты будут летать с 28 декабря по субботам.
Как рассказали в пресс-службе Кольцово, вылет из Екатеринбурга запланирован на 07:35, из Мюнхена — на 10:50. Полет на лайнере Airbus A321 продлится 5 часов 10 минут. «Уральские авиалинии» уже летали в Мюнхен из Кольцово прошлыми осенью и зимой.
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