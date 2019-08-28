«Только спокойствие»: автобус №27 в Екатеринбурге станет муниципальным
18:06, 28 Август 2019
В мэрии опровергли слухи о закрытии маршрута.
Автобусный маршрут № 27, следующий с ЖБИ до ТЦ «Мега», не будут отменять. Как сообщила пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян в ответ нашему журналисту, теперь по этому направлению будут ездить муниципальные атобусы. «Спокойствие, только спокойствие», — добавила она.
Тревожные слухи о том, что автобусный маршрут собираются закрыть, появились еще в марте 2019 года. Тогда на запрос ЕТВ сообщили, что автобус может вернуться в муниципальную собственность. Напомним, он принадлежал МОАПу еще в 2000-х, но стал убыточным. После этого его передали в частные руки. Перевозчиком тогда стал «Ю-ви-эй транс», который позже тоже отказался от него.
Ранее мэрия высказывала планы вернуть себе другой автобусный маршрут — № 2. Однако с 1 августа он был отменен в пользу дублирующего троллейбуса.
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