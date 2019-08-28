Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

«Только спокойствие»: автобус №27 в Екатеринбурге станет муниципальным

18:06, 28 Август 2019
27.jpg
Фото: ЕТВ
В мэрии опровергли слухи о закрытии маршрута.
Автобусный маршрут № 27, следующий с ЖБИ до ТЦ «Мега», не будут отменять. Как сообщила пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян в ответ нашему журналисту, теперь по этому направлению будут ездить муниципальные атобусы. «Спокойствие, только спокойствие», — добавила она.

Тревожные слухи о том, что автобусный маршрут собираются закрыть, появились еще в марте 2019 года. Тогда на запрос ЕТВ сообщили, что автобус может вернуться в муниципальную собственность. Напомним, он принадлежал МОАПу еще в 2000-х, но стал убыточным. После этого его передали в частные руки. Перевозчиком тогда стал «Ю-ви-эй транс», который позже тоже отказался от него.

Ранее мэрия высказывала планы вернуть себе другой автобусный маршрут — № 2. Однако с 1 августа он был отменен в пользу дублирующего троллейбуса.
Судьба креста
Как можно «апгрейдить» арт-объект Покраса Лампаса, чтобы он не смущал православных?
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале ««Только спокойствие»: автобус №27 в Екатеринбурге станет муниципальным»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, маршрут, автобус, транспорт, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Полезняк на ЕТВ. Как оплатить проезд банковской картой
Полезняк
Полезняк на ЕТВ. Как оплатить проезд банковской картой
Будущее наступило, но не без сбоев.
Татьяна Лазарева: я не хочу в политику, но без нее уже невозможно
28 августа в 19:30
С Татьяна Лазарева
Александр Рогов больше не говорит о трендах
30 августа в 19:30
С Александр Рогов