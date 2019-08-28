«Только спокойствие»: автобус №27 в Екатеринбурге станет муниципальным

Автобусный маршрут № 27 , следующий с ЖБИ до ТЦ « Мега», не будут отменять. Как сообщила пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян в ответ нашему журналисту , теперь по этому направлению будут ездить муниципальные атобусы. « Спокойствие , только спокойствие», — добавила она.





, что автобусный маршрут собираются закрыть , появились еще в марте 2019 года. Тогда на запрос ЕТВ сообщили , что автобус может вернуться в муниципальную собственность. Напомним , он принадлежал МОАПу еще в 2000-х , но стал убыточным. После этого его передали в частные руки. Перевозчиком тогда Тревожные слухи о томчто автобусный маршрут собираются закрытьпоявились еще в марте 2019 года. Тогда на запрос ЕТВ сообщиличто автобус может вернуться в муниципальную собственность. Напомнимон принадлежал МОАПу еще в 2000-хно стал убыточным. После этого его передали в частные руки. Перевозчиком тогда стал «Ю-ви-эй транс», который позже тоже отказался от него.





Ранее мэрия высказывала планы вернуть себе другой автобусный маршрут — № 2. Однако с 1 августа он был отменен в пользу дублирующего троллейбуса.