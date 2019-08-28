В Свердловской области пройдут сильные дожди
15:28, 28 Август 2019
Водителей просят снизить скорость.
Свердловских водителей предупредили о сильных дождях, которые обрушатся на регион 28–29 августа. Автомобилистам стоит быть внимательнее, соблюдать дистанцию и скоростной режим в условиях недостаточной видимости, сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».
Рассказать о нештатной ситуации на федеральных трассах можно в круглосуточную диспетчерскую службу по номеру: 8-800-200-63-06.
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