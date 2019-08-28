В Свердловской области пройдут сильные дожди

Свердловских водителей предупредили о сильных дождях , которые обрушатся на регион 28–29 августа. Автомобилистам стоит быть внимательнее , соблюдать дистанцию и скоростной режим в условиях недостаточной видимости , сообщили в пресс-службе « Уралуправтодора».





Рассказать о нештатной ситуации на федеральных трассах можно в круглосуточную диспетчерскую службу по номеру: 8-800-200-63-06.