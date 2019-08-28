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Свердловский детский сад заплатит 132 тысячи за разбитые автомобили

13:00, 28 Август 2019
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Фото: pixabay
Воспитанники учреждения решили развлечься на прогулке и закидали камнями припаркованные у забора машины.

Детский сад № 12 «Радуга» в Березовском заплатит владельцам Nissan Avenir и Peugeot 131,6 тысячи за разбитые автомобили. Во время утренней прогулки два мальчика решили себя развлечь и стали кидать камни в машины, припаркованные у забора. На сработавшие сигнализации прибежали хозяева автомобилей и увидели, что в одной машине разбили стекло.

Владельцы Nissan Avenir и Peugeot подали иск в Березовский городской суд, в котором попросили возместить ущерб, расходы на юриста и госпошлину. Ответчик запросил экспертизу, которая показала, что автомобили повредили камнями, брошенными за калиткой детского сада, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда. Хозяйке Nissan Avenir должны выплатить 73,9 тысячи, владельцу Peugeot — 57,7 тысячи рублей. Также истцам присудили излишки госпошлины.

Ответчик обжаловал решение, но вторая инстанция согласилась с коллегами. Суд решил, что ответственность за детей полностью лежит на воспитателе, который во время происшествия поливал клумбу с цветами. Поэтому первоначальное решение оставили в силе.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Детский сад , компенсация, ущерб, Областной суд, автомобиль, машины, Свердловская область , Березовский
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