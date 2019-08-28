Свердловский детский сад заплатит 132 тысячи за разбитые автомобили

Детский сад № 12 «Радуга» в Березовском заплатит владельцам Nissan Avenir и Peugeot 131,6 тысячи за разбитые автомобили. Во время утренней прогулки два мальчика решили себя развлечь и стали кидать камни в машины, припаркованные у забора. На сработавшие сигнализации прибежали хозяева автомобилей и увидели, что в одной машине разбили стекло.

Владельцы Nissan Avenir и Peugeot подали иск в Березовский городской суд, в котором попросили возместить ущерб, расходы на юриста и госпошлину. Ответчик запросил экспертизу, которая показала, что автомобили повредили камнями, брошенными за калиткой детского сада, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда. Хозяйке Nissan Avenir должны выплатить 73,9 тысячи, владельцу Peugeot — 57,7 тысячи рублей. Также истцам присудили излишки госпошлины.

Ответчик обжаловал решение, но вторая инстанция согласилась с коллегами. Суд решил, что ответственность за детей полностью лежит на воспитателе, который во время происшествия поливал клумбу с цветами. Поэтому первоначальное решение оставили в силе.