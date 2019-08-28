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« Центр экологического мониторинга и контроля» отобрали пробы из колодцев и подтвердили , что происхождение жидкостей , вылившихся на землю и в ручей — коммунальное.

После проверки материалы передали в полицию , которая возбудили уголовное дело по статье « Отравление , загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной». Прибывшие на место специалистыЦентр экологического мониторинга и контроля» отобрали пробы из колодцев и подтвердиличто происхождение жидкостейвылившихся на землю и в ручей — коммунальное.

В феврале 2019 года прокуроры Невьянска обнаружили выбросы жидких отходов на берегу озера Таватуйв районе улицы Свердлова. Около многоквартирного дома № 29 на безымянном ручьестекающем в водоемпоявилась желтая наледьрассказали ЕТВ в пресс-службе свердловского надзорного ведомства.