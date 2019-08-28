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Свалка на Таватуе привела к уголовному делу

17:22, 28 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Пока правоохранители не нашли тех, кто сливал в озеро коммунальные отходы.
В феврале 2019 года прокуроры Невьянска обнаружили выбросы жидких отходов на берегу озера Таватуй, в районе улицы Свердлова. Около многоквартирного дома № 29 на безымянном ручье, стекающем в водоем, появилась желтая наледь, рассказали ЕТВ в пресс-службе свердловского надзорного ведомства.

Прибывшие на место специалисты «Центр экологического мониторинга и контроля» отобрали пробы из колодцев и подтвердили, что происхождение жидкостей, вылившихся на землю и в ручей — коммунальное.

После проверки материалы передали в полицию, которая возбудили уголовное дело по статье «Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами
хозяйственной».
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, прокуратура, свалка, озеро, Таватуй, Екатеринбург
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