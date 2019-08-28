«Самый нежный»: Артемий Лебедев высказался о конфликте с Покрасом
11:50, 28 Август 2019
Дизайнер убежден, что Лампас не хочет ссориться с православными активистами.
Художник Покрас Лампас не будет вступать в открытые политические конфронтации. Об этом на своем Youtube-канале заявил дизайнер Артемий Лебедев. По его мнению, Покрас — «самый нейтральный, самый нежный, самый дипломатичный из всех художников». «Я думаю, он даже дома не матерится», — рассказал дизайнер про Покраса Лампаса.
Лебедев считает, что православные активисты, высказавшиеся против супрематического креста на площади Первой Пятилетки, не вполне здоровы психически. Дизайнер убежден, что Покрасу Лампасу не «суперважно сделать какую-то работу, за которую ему потом ледорубом башку проломят».
Судьба креста
Как можно «апгрейдить» арт-объект Покраса Лампаса, чтобы он не смущал православных?
Артемий Лебедев
дизайнер
Каких-то нашли абсолютно отмороженных титушек, которые решили угрожать. Конечно, Покрасу … [не интересно], когда какие-то … [дураки] выходят и начинают истерично орать на камеру, рассказывая о том, как они, защищая православие и культуру, будут бороться с крестом. Скорее всего, закончится тем, что просто куда-то денут этих … [дураков] в психушку на обследования, где они и должны сидеть. А Покрас приедет и, скорее всего, модифицирует этот крест, чтобы он был не крест.
Конфликт из-за креста Покраса Лампаса начался еще в июле, когда коммунальщики чуть не закатали граффити в асфальт. Работу в шесть тысяч квадратных метров пообещали восстановить, но к конфликту подключились православные активисты, которые сказали, что нельзя рисовать крест на асфальте. 25 августа на супрематическом кресте на Уралмаше собрались противники арт-объекта. На акции в адрес арт-директора «Стенограффии» Андрея Колоколова посыпались угрозы.
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман уверен, что супрематический крест на площади Первой Пятилетки «не задевал никого вообще». По словам политика, православные активисты «сумели обидеться в невынужденной ситуации».
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