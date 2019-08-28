«Самый нежный»: Артемий Лебедев высказался о конфликте с Покрасом

Художник Покрас Лампас не будет вступать в открытые политические конфронтации. Об этом на своем Youtube-канале заявил дизайнер Артемий Лебедев. По его мнению, Покрас — «самый нейтральный, самый нежный, самый дипломатичный из всех художников». «Я думаю, он даже дома не матерится», — рассказал дизайнер про Покраса Лампаса.

Лебедев считает, что православные активисты, высказавшиеся против супрематического креста на площади Первой Пятилетки, не вполне здоровы психически. Дизайнер убежден, что Покрасу Лампасу не «суперважно сделать какую-то работу, за которую ему потом ледорубом башку проломят».



