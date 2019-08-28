Руководитель свердловских автосалонов обворовал 135 человек

Березовский суд приговорил к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы руководителя нескольких свердловских автосалонов Андрея Насонова. Мужчину признали виновным в мошенничестве на 50 миллионов.



По данным прокуратуры, в 2014 году Насонов разработал преступный план, чтобы похитить деньги клиентов ООО «Авто Элита» и ООО «Автосалон Союз». Он стал заключать агентские договоры по продаже машин в этих салонах. При этом фирмы не сообщали о продаже автомобилей, а все вырученные деньги подсудимый использовал по своему усмотрению. Так Андрей Насонов обворовал 135 клиентов. Приговор пока не вступил в законную силу.