Руководитель свердловских автосалонов обворовал 135 человек
19:01, 28 Август 2019
Андрей Насонов незаконно заработал 50 миллионов рублей.
Березовский суд приговорил к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы руководителя нескольких свердловских автосалонов Андрея Насонова. Мужчину признали виновным в мошенничестве на 50 миллионов.
По данным прокуратуры, в 2014 году Насонов разработал преступный план, чтобы похитить деньги клиентов ООО «Авто Элита» и ООО «Автосалон Союз». Он стал заключать агентские договоры по продаже машин в этих салонах. При этом фирмы не сообщали о продаже автомобилей, а все вырученные деньги подсудимый использовал по своему усмотрению. Так Андрей Насонов обворовал 135 клиентов. Приговор пока не вступил в законную силу.
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