Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Пять из шести хирургов передумали увольняться из свердловской больницы

12:32, 28 Август 2019
image.jpg
Фото: pixabay
Врачам ЦГБ №1 Нижнего Тагила пообещали премии за июль и август. На работу пригласили иногородних специалистов.

Пять из шести хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила передумали увольняться после беседы с главой свердловского минздрава Андреем Цветковым. Один из медиков, с которым еще не поговорили, находится в отпуске. Врачам пообещали премии за июль и август. В больницу также приедут два новых хирурга. Они начнут работать 2 сентября. Вместе с ними к коллективу ЦГБ № 1 присоединятся специалисты Областной клинической больницы № 1 и ординаторы, сообщили ЕТВ в пресс-службе Минздрава России.

Напомним, шесть врачей хирургического отделения ЦГБ № 1 Нижнего Тагила одновременно уволились на прошлой неделе. Причиной увольнения они назвали низкие зарплаты и большую нагрузку — врачам приходилось работать по десять ночных смен. «Нагрузка очень высокая, она не соответствует оплате труда. В Минздраве нас кормят завтраками, говорят: подождите до октября», — заявил заведующий хирургическим отделением ЦГБ № 1 Юрий Изотеев.

Судьба креста
Как можно «апгрейдить» арт-объект Покраса Лампаса, чтобы он не смущал православных?

После массового увольнения пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков объяснил, что поликлиника не останется без врачей. Он пообещал, что министерство разберется в ситуации и найдет адекватное решение. Позднее министр здравоохранения Андрей Цветков выехал в Нижний Тагил и поговорил с медиками один на один.

После массового увольнения хирургов губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев собрал совещание, на котором поручил проверить все больницы Нижнего Тагила.

Силовики разрешат екатеринбурженкам проверить мужей на детекторе лжи
В ЦИКиО проведут праздник к столетию главка. 
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Пять из шести хирургов передумали увольняться из свердловской больницы»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Нижний Тагил, Свердловская область , хирурги, врачи, медицина, минздрав
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Александр Рогов больше не говорит о трендах
30 августа в 19:30
С Александр Рогов
Татьяна Лазарева о свободе
28 августа в 19:30
С Татьяна Лазарева
Брошенные заводы Урала. Памятник демидовскому чугунию
Городские истории
Брошенные заводы Урала. Памятник демидовскому чугунию
ЕТВ раскрывает секреты промышленников Демидовых и рассказывает историю завода в центре Нижнего Тагила.