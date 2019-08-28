Пять из шести хирургов передумали увольняться из свердловской больницы

Пять из шести хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила передумали увольняться после беседы с главой свердловского минздрава Андреем Цветковым. Один из медиков, с которым еще не поговорили, находится в отпуске. Врачам пообещали премии за июль и август. В больницу также приедут два новых хирурга. Они начнут работать 2 сентября. Вместе с ними к коллективу ЦГБ № 1 присоединятся специалисты Областной клинической больницы № 1 и ординаторы, сообщили ЕТВ в пресс-службе Минздрава России.

Напомним, шесть врачей хирургического отделения ЦГБ № 1 Нижнего Тагила одновременно уволились на прошлой неделе. Причиной увольнения они назвали низкие зарплаты и большую нагрузку — врачам приходилось работать по десять ночных смен. «Нагрузка очень высокая, она не соответствует оплате труда. В Минздраве нас кормят завтраками, говорят: подождите до октября», — заявил заведующий хирургическим отделением ЦГБ № 1 Юрий Изотеев.