«Наших накажут»: депутаты — о конфликте с хирургами Нижнего Тагила

В Свердловской области произошел очередной скандал , попавший в федеральную повестку. Неделю назад все хирурги тагильской ГКБ № 1 во главе с заведующим отделения написали заявления об увольнении. Главными причинами такого поступка они назвали большую нагрузку и низкие зарплаты. Скандал быстро дошел до Кремля , после чего губернатор Куйвашев вызвал из отпуска министра здравоохранения Андрея Цветкова и созвал срочное совещание.





После переговоров пятерых врачей убедили отозвать заявления и пообещали выплатить им премии. Однако городскими больницами уже заинтересовались федеральный минздрав и региональная прокуратура. ЕТВ поговорил с депутатами гордумы чтобы узнать , повлечет ли скандал кадровые перестановки в региональном Минздраве.





Депутат Дмитрий Сергин видит в тагильской истории системную проблему здравоохранения — отсутствие полномочий на муниципальном уровне. Главным признаком этого он считает вынужденный переход на ручное управление.