«Наших накажут»: депутаты — о конфликте с хирургами Нижнего Тагила
19:40, 28 Август 2019
Народные избранники обвинили федеральный минздрав в увольнении врачей на Урале.
В Свердловской области произошел очередной скандал, попавший в федеральную повестку. Неделю назад все хирурги тагильской ГКБ № 1 во главе с заведующим отделения написали заявления об увольнении. Главными причинами такого поступка они назвали большую нагрузку и низкие зарплаты. Скандал быстро дошел до Кремля, после чего губернатор Куйвашев вызвал из отпуска министра здравоохранения Андрея Цветкова и созвал срочное совещание.
После переговоров пятерых врачей убедили отозвать заявления и пообещали выплатить им премии. Однако городскими больницами уже заинтересовались федеральный минздрав и региональная прокуратура. ЕТВ поговорил с депутатами гордумы чтобы узнать, повлечет ли скандал кадровые перестановки в региональном Минздраве.
Депутат Дмитрий Сергин видит в тагильской истории системную проблему здравоохранения — отсутствие полномочий на муниципальном уровне. Главным признаком этого он считает вынужденный переход на ручное управление.
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Дмитрий Сергин
депутат Екатеринбургской городской думы
Когда министра здравоохранения отзывают из отпуска, это тоже ручное управление. Странности в том, что его отзывают тогда, когда он и сам должен из этого отпуска выйти.
А еще в том, что у министра не хватает духа отозвать из отпуска себя самого, даже тогда, когда проблемой увольнения хирургов в Тагиле обеспокоились в Кремле.
А еще в том, что у министра не хватает духа отозвать из отпуска себя самого, даже тогда, когда проблемой увольнения хирургов в Тагиле обеспокоились в Кремле.
Его коллега Константин Киселев считает, что просто так история с хирургами не закончится. Грядут увольнения. И настаивать на таком наказании будет федеральный Минздрав. Хотя депутат считает, что в проблеме с нехваткой врачей виновато именно федеральное ведомство.
Константин Киселев
политолог
Наконец-то благодаря хирургам начался откровенный разговор о федеральной программе по медицинской реформе. <…> Москва будет настаивать на том, чтобы кого-то наказать. Здесь вопрос не к областным и муниципальным, а федеральным властям. Именно они формируют системы, задаю стандарты. Но вполне возможно, что накажут именно наших. Вот Цветков уже выговор получил.
Депутат Роман Ступников считает, что последствия этой истории для региональной власти окажутся несущественными.
Роман Ступников
депутат гордумы
Она виновата лишь в том, что исполняет указы Кремля. У нас напрочь отсутствует местное самоуправление. Вертикаль очень сильная, федеральная власть все зажала. У нас никто не может поднять голос, мы исполняем то, что нам говорят. Я в думе сколько вопросов задаю по разным темам, мне все отвечают: «Так Москва сказала».
По мнению депутата, тагильские врачи создали прецедент и показали новый способ давления на власть. Он считает, что такие забастовки могут повториться и в других сферах. «Люди будут вступаться за хирургов, а не за министра здравоохранения. Я очень надеюсь, что этот прецедент на что-то повлияет», — заключил он.
Депутат Госдумы Алексей Балыбердин наоборот раскритиковал методы, с помощью которых хирурги решили поднять себе зарплату и улучшить условия труда. Он добавил, что речь идет о врачах Демидовской больницы, которые уволились годом ранее. После этого их пациенты нахлынули в другие городские отделения, создав дополнительную нагрузку на работников ГКБ № 1.
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«Считаю, что уволившись все разом они поставили под угрозу жизни и здоровье тагильчан, тех, кому в тот момент необходима была хирургическая помощь. Именно такое действие я и назвал саботажем. Все прекрасно понимали, что в одночасье невозможно найти замену уволившимся специалистам. А дальше ситуация начала развиваться, как снежный ком», — написал он на своей странице в Facebook.
Депутат Госдумы Максим Иванов согласился, что инцидент показал несовершенство федеральной методики расчета оплаты труда. Выход скандала на всероссийский уровень он считает плюсом: »Это возможность перейти от частного к общему и определить «слабые места» в системе в здравоохранении в целом, найти пути решения. В том числе на законодательном уровне».
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