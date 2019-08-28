Евгений Куйвашев заставил проверить все больницы Нижнего Тагила

Также глава Свердловской области попросил подготовить доклад о том, насколько доступна медицинская помощь в регионе, и продолжить мониторить работу здравоохранения.

Напомним, шесть врачей хирургического отделения ЦГБ № 1 Нижнего Тагила одновременно уволились на прошлой неделе. Причиной увольнения они назвали низкие зарплаты. «Нагрузка очень высокая, она не соответствует оплате труда. В Минздраве нас кормят завтраками, говорят: подождите до октября. А что изменится к октябрю? Ситуация только обостряется», — заявил заведующий хирургическим отделением ЦГБ № 1 Юрий Изотеев.

После массового увольнения пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков объяснил, что поликлиника не останется без врачей. Он пообещал, что министерство разберется в ситуации и найдет адекватное решение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией.

Вчера, 27 августа, два хирурга передумали увольняться после разговора со свердловским министром здравоохранения Андреем Цветковым. Но вслед за ними взбунтовались акушеры из Качканара. Они записали видеообращение Путину, в котором рассказали, что попали под сокращение. Минздрав отменил приказ главного врача качканарской больницы, потому что его не согласовали с министерством.