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Евгений Куйвашев заставил проверить все больницы Нижнего Тагила

08:18, 28 Август 2019
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Фото: ЕТВ
После массового увольнения хирургов в ЦГБ №1 губернатор собрал совещание, на котором потребовал разобраться в ситуации.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел совещание по вопросам здравоохранения. Встречу организовали после того, как новость об увольнении шести хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила дошла до главы региона.

Куйвашев поручил проверить, как главные врачи нижнетагильских больниц взаимодействуют с коллективами. Накануне в город уже выехала рабочая группа из 20 человек. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе департамента информполитики региона, финансовую проверку начали в ЦГБ № 1 и Демидовской больнице. «Наша главная задача — посмотреть, каким образом распределяется фонд стимулирования, соответствует дорожной карте или нет общий объем заработной платы медицинских работников», — заявил заместитель губернатора Павел Креков.

Кроме того, Евгений Куйвашев заставил разработать новую свердловскую программу развития здравоохранения. «Несмотря на то, что за последние шесть лет за счет средств федерального бюджета в три раза увеличен целевой набор студентов-медиков, ведется дополнительный целевой набор и за счет средств областного бюджета, устойчиво сохраняется дефицит практикующих врачей», — отметил губернатор и добавил:

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Считаю, что ситуация с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле сложилась, прежде всего, из-за возросшей нагрузки на специалистов и просчетов в организации работы медицинских учреждений на местах. В то же время немаловажной причиной является, на мой взгляд, и недостаточная кадровая работа как со стороны главврачей тагильских больниц, так и со стороны областного министерства здравоохранения.

Евгений Куйвашев
губернатор Свердловской области

Также глава Свердловской области попросил подготовить доклад о том, насколько доступна медицинская помощь в регионе, и продолжить мониторить работу здравоохранения.

Напомним, шесть врачей хирургического отделения ЦГБ № 1 Нижнего Тагила одновременно уволились на прошлой неделе. Причиной увольнения они назвали низкие зарплаты. «Нагрузка очень высокая, она не соответствует оплате труда. В Минздраве нас кормят завтраками, говорят: подождите до октября. А что изменится к октябрю? Ситуация только обостряется», — заявил заведующий хирургическим отделением ЦГБ № 1 Юрий Изотеев.

После массового увольнения пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков объяснил, что поликлиника не останется без врачей. Он пообещал, что министерство разберется в ситуации и найдет адекватное решение. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль следит за ситуацией.

Вчера, 27 августа, два хирурга передумали увольняться после разговора со свердловским министром здравоохранения Андреем Цветковым. Но вслед за ними взбунтовались акушеры из Качканара. Они записали видеообращение Путину, в котором рассказали, что попали под сокращение. Минздрав отменил приказ главного врача качканарской больницы, потому что его не согласовали с министерством.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, губернатор, хирурги, медицина, больницы, проверка, Свердловская область , Нижний Тагил, Павел Креков, Евгений Куйвашев
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