Екатеринбуржцы стали избегать совместной аренды квартир
13:28, 28 Август 2019
Самые отчаянные подселяются в комнаты, чтобы сэкономить.
За год в Екатеринбурге на 25% снизился интерес к совместной аренде жилья. Аналитики «Авито» связывают это с ростом цен на квартиры в таком формате — они увеличились на 43%. Чтобы сэкономить на аренде, нужно совместно подселяться в комнату. Для екатеринбуржцев это будет стоить 5,4 тысячи рублей (на 2,8% дешевле, чем в прошлом году). Большая часть квартиры обойдется уже в 20 тысяч рублей. За подселение в коттедж придется выложить 60 тысяч рублей в месяц.
В целом по стране существенно выросла цена на отдельную аренду однокомнатной квартиры. Теперь ее можно снять в среднем за 35 тысяч рублей. Вскладчину платить будет гораздо дешевле. Например, в Москве, можно подселиться за 11 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге за восемь.
Судьба креста
Как можно «апгрейдить» арт-объект Покраса Лампаса, чтобы он не смущал православных?
Новое и интересное
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Александр Рогов больше не говорит о трендах
Татьяна Лазарева о свободе
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.