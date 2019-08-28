Екатеринбуржцы стали избегать совместной аренды квартир

За год в Екатеринбурге на 25% снизился интерес к совместной аренде жилья. Аналитики « Авито» связывают это с ростом цен на квартиры в таком формате — они увеличились на 43%. Чтобы сэкономить на аренде , нужно совместно подселяться в комнату. Для екатеринбуржцев это будет стоить 5,4 тысячи рублей ( на 2,8% дешевле , чем в прошлом году). Большая часть квартиры обойдется уже в 20 тысяч рублей. За подселение в коттедж придется выложить 60 тысяч рублей в месяц.



