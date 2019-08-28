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Екатеринбуржцы стали избегать совместной аренды квартир

13:28, 28 Август 2019
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Фото: pixabay
Самые отчаянные подселяются в комнаты, чтобы сэкономить. 
За год в Екатеринбурге на 25% снизился интерес к совместной аренде жилья. Аналитики «Авито» связывают это с ростом цен на квартиры в таком формате — они увеличились на 43%. Чтобы сэкономить на аренде, нужно совместно подселяться в комнату. Для екатеринбуржцев это будет стоить 5,4 тысячи рублей (на 2,8% дешевле, чем в прошлом году). Большая часть квартиры обойдется уже в 20 тысяч рублей. За подселение в коттедж придется выложить 60 тысяч рублей в месяц.

В целом по стране существенно выросла цена на отдельную аренду однокомнатной квартиры. Теперь ее можно снять в среднем за 35 тысяч рублей. Вскладчину платить будет гораздо дешевле. Например, в Москве, можно подселиться за 11 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге за восемь.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, аренда, квартиры, Свердловская область , Екатеринбург
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