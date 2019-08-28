Екатеринбургским родителям придется выложить до 4 тысяч за продленку

Екатеринбургские родители будут больше платить за присмотр и уход за детьми на продленке. В департаменте образования администрации Екатеринбурга связали это с тем , что увеличилась стоимость питания , постельного белья , игр и методических пособий , моющих средств.





Продленка может продолжаться три или шесть часов. В зависимости от этого и наличия тихого часа зависит цена. В этом году она варьируется от 2 280 рублей до 4 080 рублей в месяц. Отмечается , что в общую сумму не включали оплату труда работникам общеобразовательных организаций.





Так выглядит полный прайс:



