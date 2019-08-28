Екатеринбургским родителям придется выложить до 4 тысяч за продленку
16:20, 28 Август 2019
Новый ценник озвучили в администрации города.
Екатеринбургские родители будут больше платить за присмотр и уход за детьми на продленке. В департаменте образования администрации Екатеринбурга связали это с тем, что увеличилась стоимость питания, постельного белья, игр и методических пособий, моющих средств.
Продленка может продолжаться три или шесть часов. В зависимости от этого и наличия тихого часа зависит цена. В этом году она варьируется от 2 280 рублей до 4 080 рублей в месяц. Отмечается, что в общую сумму не включали оплату труда работникам общеобразовательных организаций.
Так выглядит полный прайс:
Для обучающихся 1-х классов (с тихим часом)
— в группах продленного дня во вторую смену (три часа и обед): 2 690 рублей;
— в группах продленного дня во вторую смену (питание: обед и полдник) — 4 080 рублей в месяц за одного ребенка.
Для обучающихся 1–4-х классов (без тихого часа)
— в группах продленного дня в первую смену (завтрак и обед) — 3 760 рублей в месяц за одного ребенка;
— в группах продленного дня во вторую смену (три часа иобед) — 2 280 рублей.
— в группах продленного дня во вторую смену (обед и полдник) — 3 670 рублей.
— в группах продленного дня во вторую смену (три часа и обед): 2 690 рублей;
— в группах продленного дня во вторую смену (питание: обед и полдник) — 4 080 рублей в месяц за одного ребенка.
Для обучающихся 1–4-х классов (без тихого часа)
— в группах продленного дня в первую смену (завтрак и обед) — 3 760 рублей в месяц за одного ребенка;
— в группах продленного дня во вторую смену (три часа иобед) — 2 280 рублей.
— в группах продленного дня во вторую смену (обед и полдник) — 3 670 рублей.
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