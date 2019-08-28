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Цены на квартиры в Екатеринбурге сравнялись с обучением в МГУ

10:39, 28 Август 2019
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Фото: wikipedia
Вместо диплома магистра можно подобрать однушку на Эльмаше.
Стоимость обучения в МГУ сравнялась с ценами на однокомнатные квартиры в Екатеринбурге. Аналитики N1.RU посчитали, что учеба на большинстве факультетов в университете составляет 400 тысяч рублей в год. В расчет брали полный курс, поэтому за шесть лет студенты как раз могут потратить 2,4 миллиона рублей. За такие деньги можно купить однушку на Уралмаше или Эльмаше.

В УрФУ стоимость обучения в два раза ниже, поэтому за шесть лет студенты потратят около одного миллиона рублей. За эту цену они могут найти только комнату в Екатеринбурге. А вот если студент решит отказаться от учебы в Шанхайском университете, то сэкономит 1,5-2 миллиона рублей. У него будет шанс подыскать студию в спальном районе. Больше всего сэкономят те, кто откажется от Гарварда. За диплом со степенью магистра там придется отдать около 18 миллионов рублей. За эти деньги можно подобрать жилье комфорт класса в центре города.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, недвижимость, квартиры, Екатеринбург
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