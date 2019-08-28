Цены на квартиры в Екатеринбурге сравнялись с обучением в МГУ

Стоимость обучения в МГУ сравнялась с ценами на однокомнатные квартиры в Екатеринбурге. Аналитики N1.RU посчитали , что учеба на большинстве факультетов в университете составляет 400 тысяч рублей в год. В расчет брали полный курс , поэтому за шесть лет студенты как раз могут потратить 2,4 миллиона рублей. За такие деньги можно купить однушку на Уралмаше или Эльмаше.



